横須賀朝市に関口牧場の牛がやってくる！いちご よこすかポートマーケットで特別イベント開催（11月16日）

いちご よこすかポートマーケット（神奈川県横須賀市新港町6）では、観光コンテンツとして 高い魅力を持つ「よこすか野菜」や「海の幸」などの地場産品を活用し、地場産品の認知度向上 とともに地域の魅力を発信する場として、毎月「横須賀朝市 Morning Market」を開催しております。

2025年11月16日（日）開催予定の「横須賀朝市」に、横須賀市で唯一の牧場・関口牧場の牛がやってきます。神奈川県横須賀市長坂にある関口牧場は、地元で長年親しまれてきた酪農牧場として知られ、ホルスタインやジャージーなど約30頭の乳牛を飼育しています。搾りたての新鮮な牛乳を使ったソフトクリームは、多くのファンに愛されています。

当日は、関口牧場の牛を招き、先着30名様限定で「ちちしぼり体験」を実施します。ご体験いただいた方には、「いちご よこすかポートマーケット」館内のYOKOSUKA GELATO FACTORYで利用できるソフトクリーム無料券をプレゼントいたします。牧場の魅力と地元の味を一度に楽しめる特別な朝市イベントですので、ぜひご参加ください。

※ご参加にあたっての注意事項をよくご確認の上ご参加ください。

■ イベント概要

日 時： 11月16日 日曜日11時頃より

場 所： 横須賀朝市会場

（いちご よこすかポートマーケット屋外特設会場）

内 容： 当日会場にお越しいただいた方のうち、希望者の中から

先着30名様を対象に「ちちしぼり体験」をしていただけます。

また、ご参加いただいた方に、YOKOSUKA GELATO FACTORYのソフトクリーム無料券を配布いたします。

【ご参加にあたっての注意事項】

・動きやすく、万が一汚れてもよい服装でお越しください。

・お子さま（3歳以上）優先とさせていただく場合がございます。

・動物と人の感染症予防のため、体験前の靴底の消毒、体験前後の手指の洗浄・消毒をお願いしております。

・受付時に、家畜感染予防の観点から、体験者の住所・氏名・連絡先のご記入をお願いします。

・動物アレルギーのある方や体験の1週間以内に海外の渡航歴のある方は、参加をお断りする場合がございます。

・雨天等により中止となる場合がございますので、事前にHPでご確認ください。

https://yokosukaport-market.com

■ 関口牧場について

関口牧場（せきぐちぼくじょう）とは、神奈川県横須賀市長坂にある、横須賀で唯一の酪農牧場です。ホルスタインやジャージーなどの乳牛を約30頭飼育し、自家製の新鮮な牛乳を生産しています。

この牛乳を使った牧場直送のソフトクリームは着色料・添加物は一切使わず、ミルク味と３日ごとに変わる味の２種類を楽しめます。牛たちの様子を間近で見られることから、家族連れや観光客にも人気のスポットです。

■ YOKOSUKA GELATO FACTORYについて

いちご よこすかポートマーケット内のジェラート店「YOKOSUKA GELATO FACTORY」は、関口牧場の新鮮なジャージー牛乳を贅沢に使用した、ジェラート店です。素材の味を大切に、ひとつひとつ丁寧に仕上げたジェラートは、濃厚でなめらかな口どけが魅力です。三浦半島の旬の野菜や果物を使った季節限定フレーバーも登場し、訪れるたびに違う味と出会えます。食べログによるアイス・ジェラート百名店2023に選出されました。

■ いちご よこすかポートマーケット

いちご よこすかポートマーケットは、シティサポートよこすかが、2019年にPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）として運営事業者選定に向けた公募を行い、いちご株式会社を代表者とするコンソーシアムが選定されたプロジェクトにより生まれ変わった商業施設です。

旧よこすかポートマーケットの既存建物を活用し、「三浦半島フードエクスペリエンス」をコンセプトに、2022年10月に新たに「いちご よこすかポートマーケット」としてリニューアルオープンいたしました。農業、漁業、畜産業から料理、サービス、食空間、マルシェ、食育、

さらには環境問題から社会貢献まで、「食」を中心にしたあらゆる体験を含む「フードエクスペリエンス」をコンセプトに、横須賀・三浦半島を代表する「食の発信拠点」を目指しています。

住 所：神奈川県横須賀市新港町6

アクセス：京急線横須賀中央駅 徒歩11分

JR横須賀駅または、汐留バス停より

横須賀中央 / 三笠循環バス「ポートマーケット前」下車すぐ

営業時間：10:00-19:00

いちご よこすかポートマーケット（神奈川県横須賀市新港町6）

いちご よこすかポートマーケットで「横須賀朝市 Morning Market」も毎月開催中！

【今後の横須賀朝市開催スケジュール（予定）9:00-12:00】

2025年 11月15日（土）、16日（日）

12月20日（土）、21日（日）

2026年 1月24日（土）、25日（日）

2月14日（土）、15日（日）

3月28日（土）、29日（日）

■ 横須賀朝市の様子

公式ホームページや公式SNSアカウントにて、いちご よこすかポートマーケットの最新情報を公開しております。

公式HP https://yokosukaport-market.com

公式Instagram https://www.instagram.com/yokosukaport_mkt

今後も、観光で来られる皆さま・地元の皆さまの双方に喜んでいただける豊富な食のコンテンツを取り揃え、横須賀市およびシティサポートよこすか様をはじめテナントの皆さまとともに、横須賀・三浦半島らしい「食の魅力」を発信してまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご よこすかポートマーケット 046-823-1015