日本最大級のHRイベント『ＨＲカンファレンス2025-秋-』登壇のお知らせ

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、日本の人事部HRカンファレンス2025 -秋-において、「仕事と介護の両立支援」に関する講演に登壇いたします。

■HRカンファレンスとは

株式会社HRビジョンが運営する日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』が2009年3月から開催している、日本の「人・組織・経営」に関するイベントです。経営者、管理職、人事担当者が集まり、学び、交流する場として、日本最大のHRイベントとなっています。

■講演情報

講演日 ： 11月27日（水）11：40～12：30

開催方法： オンライン開催

タイトル： 他社はどうしてる？ 仕事と介護の両立支援

先進企業に学ぶ！介護支援制度と実践事例

登壇者 ： 株式会社インターネットインフィニティー

執行役員 Webソリューション部管掌 ： 播本 賀彦

介護コンシェルジュ相談員 介護支援専門員： 吉井 しのぶ

講演内容： 近年、親の介護を理由にした離職は深刻化しており、優秀な人材の流出にも直結しています。

企業としては、従業員が安心して働き続けられる仕組みづくりが急務です。

本講演では、先進企業の実践事例を通じて、柔軟な勤務制度や相談窓口の整備、上司・同僚の理解促進など、多角的な取り組みを紹介します。事例から仕事と介護の両立を支援するための工夫を学び、自社で応用できるヒントにしていただけますと幸いです。

こんな方に！：介護離職防止のために他社の事例を知りたい

※HRカンファレンス掲載

https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/program.php?sid=4506&rtsid=3895(https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/program.php?sid=4506&rtsid=3895)

※HRカンファレンス2025春登壇時

■仕事と介護の両立支援サービス 『わかるかいごBiz』とは？

介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/

