日本最大級のHRイベント『ＨＲカンファレンス2025-秋-』登壇のお知らせ

株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、日本の人事部HRカンファレンス2025 -秋-において、「仕事と介護の両立支援」に関する講演に登壇いたします。



■HRカンファレンスとは


株式会社HRビジョンが運営する日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』が2009年3月から開催している、日本の「人・組織・経営」に関するイベントです。経営者、管理職、人事担当者が集まり、学び、交流する場として、日本最大のHRイベントとなっています。




■講演情報


講演日　：　11月27日（水）11：40～12：30


開催方法：　オンライン開催


タイトル：　他社はどうしてる？ 仕事と介護の両立支援　


先進企業に学ぶ！介護支援制度と実践事例


登壇者　：　株式会社インターネットインフィニティー


執行役員 Webソリューション部管掌　　　：　播本 賀彦


介護コンシェルジュ相談員 介護支援専門員：　吉井 しのぶ


講演内容：　近年、親の介護を理由にした離職は深刻化しており、優秀な人材の流出にも直結しています。


企業としては、従業員が安心して働き続けられる仕組みづくりが急務です。


本講演では、先進企業の実践事例を通じて、柔軟な勤務制度や相談窓口の整備、上司・同僚の理解促進など、多角的な取り組みを紹介します。事例から仕事と介護の両立を支援するための工夫を学び、自社で応用できるヒントにしていただけますと幸いです。


こんな方に！：介護離職防止のために他社の事例を知りたい




※HRカンファレンス掲載


https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/program.php?sid=4506&rtsid=3895(https://jinjibu.jp/hr-conference/202511/program.php?sid=4506&rtsid=3895)




※HRカンファレンス2025春登壇時


■仕事と介護の両立支援サービス 『わかるかいごBiz』とは？


介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、


「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）


「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）


「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）


「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）


など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。


https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/








■■■ニュースリリース及びサービスに関するお問合せ先■■■


株式会社インターネットインフィニティー　Web ソリューション部 わかるかいご Biz 事務局


TEL: 03-6897-4773　FAX: 03-6897-4771　MAIL: support@wakarukaigo.jp


■■■その他IRに関するお問合せ先■■■


株式会社インターネットインフィニティー　IR担当


TEL: 03-6897-4777　MAIL:ir@iif.jp