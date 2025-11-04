こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
移動予約サイト「WILLER TRAVEL」の高速バス予約に使えるQRコード決済3ブランドを追加～「PayPay」「楽天ペイ」「メルぺイ」開始で、多様な支払いニーズに対応～
WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男）は、移動予約サイト「WILLER TRAVEL」（以下「WILLERサイト」）の高速バス予約において、新たにQRコード決済3ブランド（「PayPay」「楽天ペイ」「メルペイ」） の取り扱いを、本日2025年11月4日（火）より開始します（※1）。
これにより、お客様は日頃から使い慣れている決済方法で、よりスムーズに高速バスの予約を完了できます。
近年、消費者の決済手段は多様化しており、特にスマートフォンを活用したQRコード決済の利用者が急速に増加しています。WILLERサイトでは現在、クレジットカード、コンビニ決済、あと払い、ネットバンクなど様々な決済手段をご利用いただけます。
今回、さらなるお客様の利便性向上を図るため、主要なQRコード決済ブランド「PayPay」「楽天ペイ」「メルペイ」を導入しました。この導入により、お客様は決済手段の選択肢が広がり、これまで以上に気軽に、簡単に高速バスをご利用いただけるようになります。
学生の方などクレジットカードを持たないお客様にとっても、コンビニ払いなどの手間がなくなるほか、お小遣いの送金でもQRコード決済が活用されているケースがあることから、日頃から使い慣れている方法で決済が可能です。また、QRコード決済で支払いいただくと、WILLERポイントに加えて各QRコード決済ブランドのポイントも獲得できます。
今後もWILLERは、お客様に寄り添い、お客様のニーズを満たすとともに新たな体験価値をお届けします。
お支払い方法選択画面（イメージ）
※1高速バス予約単体でのお支払い時のみ利用いただけます。「楽天ペイ」は11月下旬頃取り扱い開始予定です。
※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
※予約には、WILLER会員登録（無料）が必要です。
※支払い方法に関しては、こちら（https://travel.willer.co.jp/guide/payment/howto.html）をご覧ください。
※WILLER MARKETING株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
