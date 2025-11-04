こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
琵琶湖マリオットホテル 冬の滋味を華やかに味わう「WA Lunch～近江の冬彩～」を発売
期間：2025年12 月1日(月)～2026年2月28日(土)
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）では、2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)の期間、レストラン「Grill & Dining G」にて滋賀県の食材を用いた季節の移り変わりを見た目と味わいで楽しむ和テイストのランチ「WA Lunch ~近江の冬彩~」を販売いたします。
滋賀の冬から春へと移ろう情景を一皿に映した「WA Lunch～近江の冬彩～」は、地元食材の魅力を繊細に引き出した和ランチです。先椀は、近江の甘酒と鰹出汁、牛乳、かぶらを合わせたスープを黒胡椒で引き締め、寒い季節に心温まる一杯としてご用意いたしました。スタンドに盛り付けたインパクトのある前菜は、トリュフ香る豚フィレ肉のスモークや唐辛子がアクセントの砂ずり大和煮などのほか、子持ち鮎の甘露煮など滋賀の味わいを取れ入れた13品をご提供。温物は、酒粕の香りをまとった雪見立てのメレンゲに近江鶏と赤蒟蒻などを包み込み冬の味わいをお楽しみいただけます。永源寺舞茸と蟹の釜飯は、滋味深い近江味噌の赤出汁とともにご堪能ください。みかん釜に盛られたりんごと金柑のほうじ茶ジュレが、食後のひとときを優雅に彩ります。
琵琶湖を望む景色とともに、近江の冬の味覚が織りなす至福のひとときをお楽しみください。
■「WA Lunch～近江の冬彩～ 」
冬から春の訪れへとの季節の情景を表現した和テイストのランチ。寒い冬にほっこりと温まる滋賀県のお米、みずかがみの甘酒と鰹出汁で優しい味わいのかぶらスープや、見た目インパクトのある前菜、冬ならではの温物など、滋味深い料理をご用意いたします。琵琶湖を望むレストランで、季節の移ろいを味わう贅沢なひとときをお過ごしください。
【「WA Lunch～近江の冬彩～」メニュー】
先 椀 近江の甘酒みずかがみのかぶらスープ
前 菜 鶯豆腐 / メカジキの味噌漬け / 砂ずり大和煮 /
筍唐墨まぶし / 干し柿鳴門巻き / 蒸し小芋 /
寒鰤の醤油糀かけ / 昆布〆鯛柚子塩風味 /
豚フィレスモークトリュフの香り / 海老白酢かけ /
滋賀県産子持ち鮎の甘露煮 / わさびのり / 菜花胡麻和え /
温 物 近江鶏もも肉の酒粕雪見立て
食 事 永源寺舞茸と蟹の釜飯
近江の赤味噌仕立て
水菓子 みかん釜 りんごと金柑のほうじ茶ジュレ和え
「WA Lunch～近江の冬彩～」概要
期 間：2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)
除外日：2025年12月30日(火)～2026年1月4日(日）
時 間：11:30～14:30（L.O.）
場 所：レストラン「Grill & Dining G」（12階）
料 金：1名様 4,300円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※上記の料金は消費税・サービス料を含みます。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル Grill & Dining G
TEL：077-584-2150 URL：https://www.biwako-marriott.com/restaurant/
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
