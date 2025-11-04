こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【柏高島屋ステーションモール】新館10・11階 複合型コミュニティスペース「BeARIKA」2025年度 グッドデザイン賞受賞
柏高島屋ステーションモール（運営：東神開発株式会社／所在地：東京都世田谷区、代表取締役社長：倉本真祐／以下、柏高島屋SM）が運営する複合型コミュニティスペース「BeARIKA（ビーアリカ）」が、公益財団法人日本デザイン振興会主催の2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。
BeARIKA
BeARIKAは、柏駅直結の柏高島屋SM10＆11階にオープンした遊ぶ、働く、学ぶ、出会う、が集まる複合型コミュニティスペースです。利用者自身が自由に空間を活用し、様々な使い方ができるレンタルスペースや、ワークスペースやカフェとして使えるシェアラウンジ、ドトールコーヒーショップを併設したオープンスペースなど、思い思いに過ごすことができる多様な「居場所」があります。「柏の街」とつながるきっかけとなるイベントやワークショップも開催しています。ここは、わたしとあなたにとっての新しい可能性の“ありか”。そして、そんなのありか！という発見が生まれつづける、「柏の街の居場所」を目指しています。
PROJECT
「BeARIKA」は、企画・運営において株式会社リビタと連携しています。
環境デザインおよび空間設計は、株式会社三井嶺建築設計事務所の三井嶺氏が担当しました。
環境デザイン・空間設計：株式会社三井嶺建築設計事務所 代表 三井嶺
居心地の良さを理想とし、意識に溶け込むような原初的な建築のあり方を追求している。
代表の三井嶺による、茶室をはじめとする日本建築の理論的探求を基盤に、伝統的な茶室の設計から現代的な建築表現まで幅広く取り組む。
近作に「Tull Weekend Home」、茶室「青灯亭」、茶寮「九九九」などがある。2025年大阪・関西万博では、ポップアップステージ西の設計を担当。
企画・運営サポート：株式会社リビタ
株式会社リビタは、「次の不動産の常識をつくり続ける」を経営ビジョンに掲げ、マンションの一棟・一戸単位でのリノベーション分譲をはじめ、コンサルティング、投資事業、シェア型賃貸住宅や商業・公共施設、ホテル・オフィスの企画・運営、PM・サブリースなど多岐にわたる事業を展開しています。暮らしの概念を「住む」「旅する」「働く」「集う」といった領域へと広げるプロジェクトを幅広く手がけており、人と活動が交わる場づくりの企画・プロデュース・運営にも取り組んでおります。
GOOD DESING AWARD
グッドデザイン賞は、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみです。
60年以上にわたり「Gマーク」とともに広く親しまれながら、 デザインによって、暮らしや社会をよりよくしていくための活動をしています。
［参考］GOOD DESIGN AWARD https://www.g-mark.org/
COMMENT
駅直結の商業施設内という日常的な空間において、誰でも簡単に展示や居場所が設営可能、まただからこそ気軽に何かやってみようと思う人が増える、という状況を生み出している点を評価した。イベント毎に発生していたリソースや廃棄物を削減できるのも素晴らしい。設計的には、棚柱を60度グリッドで配置することで生まれる空間のリズムが、画一的な雰囲気を避け、場を楽しく活動的に見せることに成功している。また棚柱自体の即物的な存在感が、空間のハッカビリティを明示するサインとしても機能している。
INFORMATION
本件に関するお問合わせ先
東神開発株式会社 千葉事業部 柏宣伝グループ 有沢、吉原、赤坂
「BeARIKA」公式WEBサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせフォーム：https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/bearika/contact/
