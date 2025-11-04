こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【牛角】食欲の秋に新登場！50品食べ放題が2,780円(税込3,058円)！タン・カルビ・ハラミ・ホルモンまで！気軽に楽しめる充実コース
【期間限定】2025年11月4日（火）～11月21日（金）
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年11月4日(火)～11月21日(金)の期間限定で、焼肉の人気メニューをお手頃に楽しめる「50品食べ放題コース」が登場します。価格はお一人様2,780円（税込3,058円）で、タン・カルビ・ハラミなどの定番メニューから創作焼肉まで味わえる、“食欲の秋”にぴったりの充実コースです。
牛角では、“焼肉をもっと気軽に楽しんでほしい”という想いから、焼肉で人気のメニューを中心に構成した「50品食べ放題コース」を期間限定で販売いたします。本コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューをはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」などの創作焼肉、各種キムチやおつまみ・サラダ、人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など、バランスよく50品をラインアップ。お手頃ながらも、牛角ならではの満足感をしっかり感じられる内容となっています。
また、牛角の食べ放題では、小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引きと、ご家族でもお得に楽しめる価格設定を採用。今回の新コースでも同様に割引が適用されるため、幅広い世代のお客様に気軽に焼肉をお楽しみいただけます。この秋限定の特別な食べ放題を、ぜひお近くの牛角でお楽しみください。
■「50品食べ放題コース」概要
・実施期間：2025年11月4日（火）～11月21日（金）※全日販売
・実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。
※未実施店舗は専用ページでご確認ください。
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。
・価格：お１人様2,780円（税込3,058円）※90分/ラストオーダー70分
※小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引き
・利用方法：スタッフに「専用ページ」画面をご提示ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
カルビ・ハラミ・タン・ホルモンなどの
「定番焼肉」から「創作焼肉」まで
50品が楽しめる食べ放題メニュー
お１人様2,780円（税込3,058円）
※デザートは食べ放題ではございません。お１人様２品お選びいただけます。
「50品食べ放題コース」未実施店舗
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
