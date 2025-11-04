こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】次期学長に 髙橋 徳行（経済学部教授）の再任が決定しました
武蔵大学（東京都練馬区／学長 髙橋徳行）は、学長の任期満了（2026年3月31日）に伴い、次期学長選考を行いました。10月30日に開催された学校法人根津育英会武蔵学園第314回理事会において、現武蔵大学長の髙橋徳行(たかはし のりゆき)の再任が決定しました。任期は2026年4月1日から2030年3月31日までの4年間となります。
■略歴
1956（昭和31）年 北海道生まれ
1980（昭和55）年 慶應義塾大学経済学部卒業
1998（平成10）年 バブソン大学経営学修士課程修了（MBA）
2003（平成15）年 武蔵大学経済学部経営学科教授
2015（平成27）年 武蔵大学経済学部長（2017年3月まで）
2017（平成29）年 武蔵大学副学長（2022年3月まで）
2022（令和4） 年 武蔵大学学長（現在まで）
■学長再任のあいさつ
再任にあたり、これまでの4年間のご支援に心より感謝申し上げます。18歳人口減少という大きな変化の時代にあっても、教育と研究の力で新たな価値を創り出す大学であり続けるべく、覚悟をもって努めてまいります。
■専門分野
アントレプレナーシップ、ベンチャー企業論
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・五月女（そうとめ）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
