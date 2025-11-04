ゴマブックスで配信中の『750ライダー』が総ダウンロード数で197万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在同社で配信中の『750ライダー』が総ダウンロード数で197万ダウンロードを突破！（2025年11月4日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『750ライダー』は2025円11月4日から11月12日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『750ライダー』
期間：11月4日（火）～11月12日（水）
価格：1～3巻無料、4～50巻99円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSGGMK3Y
【作品紹介】
タイトル：『750ライダー』
著者：石井いさみ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333468&id=bodyimage1】
〈内容〉
主人公、早川光は750ccの大型バイク・ホンダ・ドリームＣＢ７５０ＦＯＵＲをこよなく愛する竜堂学園高等学校2年生。愛車にまたがり、風を切って疾走することを何よりも好む。校則校則とうるさい先公も仲間に入れと絡んでくる不良たちも俺には関係ねぇ！ 俺にはこの愛車さえあればいいのさ！
痛快青春グラフィティーの傑作が今ここに登場！！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
【キャンペーン詳細】
タイトル：『750ライダー』
期間：11月4日（火）～11月12日（水）
価格：1～3巻無料、4～50巻99円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSGGMK3Y
【作品紹介】
タイトル：『750ライダー』
著者：石井いさみ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333468&id=bodyimage1】
〈内容〉
主人公、早川光は750ccの大型バイク・ホンダ・ドリームＣＢ７５０ＦＯＵＲをこよなく愛する竜堂学園高等学校2年生。愛車にまたがり、風を切って疾走することを何よりも好む。校則校則とうるさい先公も仲間に入れと絡んでくる不良たちも俺には関係ねぇ！ 俺にはこの愛車さえあればいいのさ！
痛快青春グラフィティーの傑作が今ここに登場！！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ