【日本の酒、風土の味】----2025年日本酒ドキュメンタリー・上海プレミア

上海、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 2025年10月27日、上海浦東リッツ・カールトンホテルにおいて、「日本の酒、風土の味」をテーマとした体験型日本酒文化体験イベントが幕を開けました。三山グリーン株式会社主催による2025年日本酒ドキュメンタリープレミア発表会がここで盛大に開催されました。



会場での盛大な交流



本イベントには、日本酒販売業者、レストランオーナー、唎酒師、マスメディア関係者など、日本酒と飲食分野の専門家たちが集まり、共に風土と文化、そして醸造技術が融合した美酒の旅をスタートさせました。

三山グリーン株式会社が出資し、タブ監督がメガホンを取った初公開の日本酒ドキュメンタリーは、1年以上にわたる精心な準備を経て完成されました。獺祭、醸し人九平次、南部美人、土佐鶴、亀泉、大関、黄桜という七つの酒蔵を訪ね、グルメとお酒を手がかりに、日本各地の独特な風土・人情・醸造技術を深く掘り下げています。

また、来場者の体験をより豊かにするため、会場には七つの酒蔵の特設展示ブースが設けられました。各ブースは精心に装飾され、日本酒の歴史と特色を展示するだけでなく、無料試飲も提供されました。来場者はドキュメンタリーを鑑賞しながら、各酒蔵の特色のある日本酒を味わい、視覚と味覚の二重の楽しみを体験することができました。

現場にはインタラクティブな交流コーナーも設けられました。販売業者、日本酒専門家、日本酒愛好家たちが一堂に会し、共に鑑評の心得を話し、日本酒の文化とフードペアリングを共有しました。醸造技術から鑑評のテクニック、フードペアリングから文化伝承まで、皆様は日本酒に対する理解と感想を積極的に話し合いました。

関係者によると、この日本酒ドキュメンタリーは2025年11月1日から、iQIYI、Youku、Tencent Video、Douyin、REDnoteなどのプラットフォームで放送される予定です。このドキュメンタリーの公開により、より多くの方々が日本酒の文化と魅力を了解し、風土の味わいを感じることができるようになります。

今回の上海プレミア発表会は、日本酒文化の盛宴だけでなく、風土と匠の精神の完璧な融合でもありました。ドキュメンタリー、試飲体験と交流を通じて、皆様は共に日本酒の独特な魅力を感じました。そして、このドキュメンタリーがより多くの方々に素晴らしい体験をもたらすことが期待されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

