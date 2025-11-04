AsiaNet 201192 （0291）

【貴陽（中国）2025年11月4日新華社＝共同通信JBN】第14次5カ年計画が実施されて以来、「Upgrading Industry for City Booming（産業の高度化による都市の活性化）」戦略の指針の下、貴陽はインテリジェント製造を質の高い経済発展のための中核エンジンとしてきました。Guiyang Municipal Bureau of Industry and Information Technology（貴陽市工業情報化局）のデータによると、2024年には工業部門が経済成長に31.1%貢献し、一定の規模を超える工業の付加価値生産量は年平均で7.5%増加しました。その中で、観山湖区と清鎮市は「両輪駆動」モデルを形成しています。観山湖区は新エネルギー車とデジタルファクトリー産業における主導的な地位を確立し、清鎮市はアルミニウムをベースとした新素材とグリーン製造を通じて伝統産業を変革しました。新素材とグリーン製造は、貴陽のインテリジェント製造の旅を一体となって前進させる両輪です。

▽観山湖区：新エネルギーとデジタルエコノミーを両軸とし、10億ドル規模の産業クラスターを構築

貴陽市工業情報化局は、新エネルギー自動車産業クラスターが観山湖のスマート製造のベンチマークになっていると指摘しました。Geely Autoは2018年にこの地に進出して以来、「chain head leading, supporters following and cluster progressing（主要企業が先導し、支援企業が連携し、産業クラスターが前進する）」という革新的な道筋を実行し、川上・川下の企業を急速に集結しました。Geely Auto関連の20社以上の支援企業が配置され、バッテリー、モーター、インテリジェントネットワークシステムを網羅する完全な産業チェーンが形成されました。この計画は、2025年には年間生産額200億元を達成する見込みです。

デジタルを活用することで、伝統的な製造業が活性化されました。Zhong An Technology Groupは、貴州省で初めて国家「グリーンファクトリー」の称号を授与されたケーブル企業です。また、貴州省で初めて国家「グリーンサプライチェーン・マネジメント企業」の称号も取得しています。同グループの「5G+AIデジタルツイン」ファクトリーでは、AGVロボットがインテリジェント倉庫間を往復し、リアルタイムの生産データをクラウド最適化システムに常時アップロードしています。同グループの2025年売上高目標は55億元です。

観山湖区のModern Manufacturing Industrial Park（現代的製造業パーク）では、Guiyang Shanju Battery Co., Ltd.の自動生産ラインがバッテリーパック1個を2分で生産するスピードで効率的に稼働しています。この生産ラインでは、世界初の5.8mm実弾薬を用いたバッテリーセル貫通試験を導入し、原材料から完成品までの工程を完全にデジタル制御しています。バッテリー生産から車両組立まで、わずか4.5時間で完了します。品質モジュール（Quality Module）責任者のZhang Jiaxin氏は、「当社のバッテリー製造プロセスは高度に自動化され、柔軟性も高く、バッテリーパックラインの業界標準の切り替え工程における時間的障壁を突破しています。当社は、同時生産、迅速なマッチング、多様な生産方式により、複数の製品を提供することができます」と説明しました。Geely貴陽製造拠点を活用する同社の生産額は、2025年上半期に8億元に達しました。

産業パークの運営体制の構築は、産業の発展を着実に支えています。総投資額13億5000万元を投じたIntelligent Manufacturing Industrial Park（インテリジェント製造産業パーク）の第1期には、ロボットや半導体などのハイエンド機器の開発に重点を置いた21の企業が誘致されました。Xiaolanshan Digital Culture Ecological Village（小蘭山デジタル文化エコロジービレッジ）には45のデジタル企業が集まり、Provincial Digital Intelligence Industry Cultivation Park（省級デジタルインテリジェント産業育成パーク）の称号を獲得しました。

▽清鎮市：アルミニウムをベースとした新素材とグリーン製造の障壁を打ち破り、伝統産業を活性化

Qingzhen Economic Development Zone（清鎮経済開発区）のWangzhuang Aluminum Deep Processing Industrial Parkでは、Guiyang Longshu Light Alloy Technology Co., Ltd.の大型アルミ押出機3台が、毎時9トンのアルミニウム系新素材を効率的に押し出しています。この近代的な工場は金型設計と酸化電気泳動を統合し、太陽光薄膜発電と蓄電技術を活用することで、全工程における低炭素化を実現しています。Geng Guoqingゼネラルマネジャーは生産管理用のデジタル表示ボードを指し示しながら、「航空宇宙グレードアルミ合金の月間受注量は3000トンで、その一部は韓国やインドネシアなどの国に輸出されています」と述べました。

アルミニウム産業の「intensive exploitation of rich ores（豊富な鉱石の集中採掘）」戦略は大きな成果を上げています。清鎮市では、Aluminum Corp of China（CHALCO）貴州支店などの大企業が、アルミニウム加工を一次産品から自動車用軽量素材や航空宇宙素材へと高度化しています。2024年には、アルミニウム産業および一定規模以上のアルミニウム加工工業の生産額は前年比で38.29%増となって265億元を超え、貴陽市全体の75.08%を占めるまでに至りました。鉱石配合センター、脱硫・脱ケイ酸生産ラインなどのプロジェクトは加速しており、生産稼働中の14の鉱山はすべてデジタルシステムに接続しています。

グリーン製造は、伝統的な産業構造転換のキーワードになりました。Guizhou Zhenghe Tianzhu Technology Co., Ltd.は、貴州省で初めて固形産業廃棄物を原料としてリン酸石膏やセメント系材料などのプレミックス粉体材料を生産する民間企業であり、粉体材料の年間生産能力は120万トンに達しています。同社は2023年、国家「グリーンファクトリー」および「グリーンサプライチェーンマネジメント企業」に選ばれました。Chen Ying副ゼネラルマネジャーは「当社は投資と研究開発の取り組みを強化し、省エネと消費削減を継続的に推進することで固形廃棄物のリサイクルを達成し、廃棄物を宝物に変えていきます」と述べました。

▽協調的発展を基盤とした先進エリアと、インテリジェント製造による新たな推進力が貴陽の繁栄を促進

観山湖と清鎮の例は、貴陽におけるスマート製造業の縮図です。第14次5カ年計画の期中、貴陽は一貫して新たな産業化を質の高い発展の主要課題として重視してきました。さらに、「産業の高度化による都市の活性化」戦略を力強く実行し、「ハイエンド、インテリジェント、グリーン」の原則を堅持してきました。2023年には、貴陽の産業付加価値は1000億元を超え、総生産額は4000億元を突破しました。2024年には、西部地域における有数のイノベーション都市として、貴陽は中国101のイノベーション都市の中で27位、中国西部の20のイノベーション都市の中で4位にランクされました。現在、貴陽には8つの国家科学技術イノベーションプラットフォームと国家級の専門的かつ革新的な「小さな巨人」企業が36社あり、イノベーション主導による発展の基盤は継続的に強化されています。

ソース：Guiyang Municipal Bureau of Industry and Information Technology