冬季限定！リセライーツから、「夢シルクのスイートポテトシュー」が11/4(火)より新登場！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2025年8月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・防腐剤(パラベン)・合成香料・鉱物油・合成着色料の5つを不使用

この度、無添加にこだわりお客様の美と健康を支える食のオンラインショップ「recella eats(https://www.recellaeats.jp/)」にて、冬季限定スイーツ「夢シルクのスイートポテトシュー」を、2025年11月4日(火)より発売開始いたします。

大阪産のブランドさつまいも「夢シルク」を贅沢に使った、冬だけの特別なシュークリーム。

スイートポテトのような香ばしい香りと上品な甘みが広がる、季節限定の贅沢スイーツです。

冬季限定商品 概要

■発売日

2025年11月4日(火)10:00～12月31日(水)23:59

■販売サイト

リセライーツ公式サイト(https://www.recellaeats.jp/)

■配送方法

冷凍クール便にて配送

■送料

780円(北海道・沖縄は1,780円)

※12,000円以上のご注文で送料無料

■お問い合わせ

電話番号：0120-410-248(受付時間：月～金 10:00～17:00)

メールアドレス：food@recella.jp

詳細はこちら :https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000505

【冬季限定】糖質約50％OFF！夢シルクのスイートポテトシュー

価格：2,700円(税込)

糖質量：9.7g(※3)/1個

内容量：約65g×6個

サイズ：縦 約6cm×横 約6cm×高さ 約5cm

一般的なさつまいもシュークリームと比較して、糖質約50%OFF(※4)。

リセライーツの大人気スイーツ「シュークリーム」から、大阪産のブランドさつまいも「夢シルク」を贅沢に使用した、冬季限定のシュークリームが登場！

濃厚でなめらかなカスタードクリームに、低温でじっくりと焼き上げ、焼き芋にしてからペースト状にしたさつまいもを合わせ、食感のアクセントにダイス状のさつまいもを加えました。

表面は、スイートポテトのように絞ったさつまいもペーストに香ばしく焦げ目をつけ、ひと口ごとに広がる上品な甘みと香ばしさが、冬のひとときをやさしく彩ります。

(※3)エリスリトールを除く糖質量

(※4)一般的なさつまいもシュークリームの糖質量を65ｇあたり19.4gで算出（当社調べ）

商品のこだわり

大阪産「夢シルク」100%使用

大阪府が推進する大阪産(もん)認定を受け、独自ブランドとして特産品化を進める、大阪発祥ブランドさつまいも「夢シルク」を100％使用しています。

地域資源「竹炭」を活用した土づくりと、ひと手間加えた熟成行程を経て出荷される「夢シルク」は、絹のようになめらかな口当たりと、上品かつ濃厚な甘みが特長です。

■「夢シルク」おいしさのヒミツ

大阪竹炭を活用した特殊栽培

千早赤阪村の竹事業者と連携し、放棄竹林の整備を行い、それらを炭化し、土壌改良材として活用。

ミネラル豊富な竹炭で育てることで上質な甘みととろけるような食感に仕上がります。

長期貯蔵による糖化・熟成

夢シルクは収穫後、30～150日の熟成期間を経て、デンプンが糖化し甘く濃い味わいのものを出荷しています。

濃厚なさつまいもクリーム

低温でじっくりと焼き上げた焼き芋をペースト状にし、濃厚でなめらかなカスタードクリームにブレンド。

さらに、ダイス状のさつまいもを加えることで、食感のコントラストを楽しめます。

スイートポテトペースト

シューの表面は、スイートポテトのように絞った「夢シルク」ペーストに、香ばしく焦げ目をつけて仕上げました。

ひと口ごとに広がる上品な甘みと香ばしさが、冬のひとときをやさしく彩ります。

「食」で未来をつくる。

こころもカラダもほっとするひと時を大切な人へ。

リセライーツでは、「飽食の現代に合わせた」ココロもカラダも喜ぶ美味しさを追求しています。

2013年より、オーガニックフードや糖質制限フード・スイーツを展開し、2020年に自社工房を開設。

合成着色料・保存料などの添加物を使わない、カラダに優しい食品をはじめ、低糖質や高たんぱく質などの質の高い食事をお届けすることで、美と健康、そして日々の生活をサポートします。

リセライーツ公式サイト :https://www.recellaeats.jp/

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※5)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※5)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※6)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※6)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/