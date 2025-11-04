こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大人気雑貨ブランド「SWIMMER」とコラボレーション！駅長や新幹線パーサー制服の描き下ろしオリジナルグッズが登場！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、動物やスイーツなどをモチーフにした可愛らしいデザインが支持され、幅広い層から大人気の「SWIMMER」のキャラクターとコラボしたオリジナルグッズを販売いたします。本コラボ用に描き下ろした駅長やパーサーの衣装を身にまとったキャラクターたちのイラストにもご注目ください。Kawaiiをぎゅっ！っと詰め込んだラインアップをお届けします！
■ 販売商品
アクリルキーホルダー（ハグリー） 880円（税込）
アクリルキーホルダー（リバニー） 880円（税込）
アクリルキーホルダー（キャミー） 880円（税込）
アクリルキーホルダー（ラッフィー） 880円（税込）
ステッカー（ハグリー） 385円（税込）
ステッカー（リバニー） 385円（税込）
ステッカー（キャミー） 385円（税込）
ステッカー（ラッフィー） 385円（税込）
クリアファイル 440円（税込）
フリル巾着 1,430円（税込）
キャンバストート 2,860円（税込）
■ 販売詳細
【販売箇所】
当社店舗
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50～15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
【販売期間】
・BLUE BULLET：2025年11月10日（月）～11月24日（月）
※商品が売り切れた場合、店舗での販売は終了となります。
・当社公式オンラインショップ：2025年11月17日（月）～ ※初日は午前10時より販売
【注意事項】
・状況によっては販売個数や購入個数を制限する場合がございます。
・商品のご予約および取り置きはできません。
・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。
・販売期間及び箇所を変更する場合がございます。また、再販する場合がございます。
・いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
■ SWIMMER
「SWIMMER（スイマー）」は、バッグ、ポーチ、衣料、ファッション小物、インテリア、文具の商品を展開する雑貨ブランドです。動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、価格の手頃さや、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に長く支持されてきました。2018年の展開終了後、新運営会社の「株式会社パティズ」にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。
SWIMMERを通して年齢や性別に関係なくかわいいものを着たり、使ったりすることを心から楽しんでほしい、そんな思いがデザインやキャラクター達に込められています。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
