こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エコラボ、飲食店向けタブレット洗浄剤「レディドーズ」初のオンライン販売開始
オザックス公式ECサイトにてスターターキットを提供
衛生管理の世界的リーディングカンパニーであるエコラボの日本法人、エコラボ合同会社（本社：東京都中央区、代表：下元 紳志）は、今年4月に発売を開始した飲食店向けのタブレット洗浄剤「レディドーズ」(READYDOSE(TM))シリーズを、初めてオンラインで販売開始します。
今回の取り組みは、オザックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：尾粼 豊弘）との協業により実現したもので、同社の公式ECサイト「ザックザク」にて販売いたします。これにより、エコラボの「レディドーズ」をより多くのお客さまに手軽に導入いただける環境を整えました。
注目ポイントは、「お試しから始められるスターターキット」です。初めての方でも安心して導入できるよう、必要なアイテムをセットにしてご提供します。
オンライン販売：オザックス株式会社 ECサイト「ザックザク」
「レディドーズ」シリーズ スターターキット販売専用ページ
URL：https://www.zaxzax.jp/view/page/readydose
販売開始日：2025年11月4日
「レディドーズ」シリーズ スターターキット全3種類：
① スターターキット 5 種セット
複数の洗浄用途を一度に試せるお得なセット
URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010804
② スターターキット BASIC（多目的＋フロア用）
日常の清掃に最適なベーシックタイプ
URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010805
③ スターターキット PRO（前浸漬＋食洗器用＋水垢落とし）
厨房やバックヤードの本格洗浄に対応
URL：https://www.zaxzax.jp/view/item/000000010806
製品の特長
簡単操作（Easy to Use）
複雑な準備や専門知識は不要。誰でも簡単に扱える設計で、導入のハードルを大幅に低減します。
在庫スペースの削減
レディドーズはコンパクトな設計により、従来の大型容器に比べて保管スペースを大幅に節約できます。限られたバックヤードでも効率的な運用が可能です。
「レディドーズ」シリーズについて
・エコラボ、飲食店向けタブレット洗浄剤「レディドーズ」シリーズを発売（2025年6月25日発表） https://digitalpr.jp/r/112400
・Ecolab(R) ReadyDose(TM)で清掃作業を簡素化：世界中の小規模施設に革命をもたらすプログラム（2025年1月21日発表） https://ja-jp.ecolab.com/news/2025/01/readydose-launch
・紹介動画（YouTube） https://youtu.be/kBIRaMJ9ttw
本件に関するお問い合わせ
インスティテューショナル事業部
電話：フリーダイヤル（受付時間 9:00-17:00）
メール：Japan-Institutional@ecolab.com
エコラボについて
エコラボは、水、衛生、感染予防のソリューションとサービスを提供する世界的サステナビリティリーダーです。数百万に及ぶお客さまの信頼されるパートナーとして、人々と大切な資源を守ります。100年以上にわたるイノベーションを基盤に、年間160億ドルの売上高、約48,000人の従業員を有し、世界170カ国以上で事業を展開しています。エコラボは、科学に基づく包括的ソリューション、データ活用によるインサイト、世界レベルのサービスの提供を通じて、食品安全の促進、清潔で安全な環境の維持、水・エネルギー使用の最適化を実現します。エコラボの革新的なソリューションは、食品、ヘルスケア、ハイテク、ライフサイエンス、ホスピタリティ、産業分野におけるお客さまのオペレーション効率とサステナビリティを向上します。詳しくは www.ecolab.com をご覧ください。
LinkedIn（https://jp.linkedin.com/company/ecolab）
Instagram（https://www.instagram.com/ecolab_inc/）
Facebook（https://www.facebook.com/ecolab）
オザックス株式会社について
1910年創業。外食店舗、施設、店舗用の業務用備品・資材・食品等の物販及び一般紙から特殊機能紙にいたる「紙」全般の国内外の調達・販売を展開しています。国内外2,600社以上の仕入先、10万超のアイテムをラインアップ。さらに物流、独自のIoTソリューションを合わせたサービスを展開し、企業のサプライチェーンの最適化、生産性向上のサービスを追求しています。環境に配慮した商品開発やサービスに力を入れるなど、サステナビリティ分野への取り組みも積極的に行っています。また、海外事業の強化にも積極的に取り組んでおり、タイ、マレーシア、ベトナム、シンガポール、台湾、中国で事業を行っております。
ザックザクについて
オザックス株式会社が運営する、業務用資材・備品・食品を取り扱う公式オンラインストア「ザックザク」（https://www.zaxzax.jp/）。長年にわたり外食産業を支えてきたオザックスの豊富な商品ラインナップと調達ネットワークを活かし、小規模飲食店を中心に業務用商材を手軽に購入できる新しいECプラットフォームとして2025年6月にサービスを開始しました。“プロの当たり前を、もっと身近に”をコンセプトに、飲食業界の効率化と事業のサポートを目的とした商品・サービスを展開しています。
