飲みきりサイズのミニパック「お～いお茶 抹茶入り緑茶」「特上蒸し緑茶1000」を、11月10日（月）に新発売

近年、日本における世帯構成は変化しており、1世帯あたりの人数が減少しています。これに伴い、日常生活における「簡便性」を重視する消費傾向が強まっており、ティーバッグやインスタントなど簡便性製品、また飲料製品（RTD）へのシフトにより、リーフ茶市場は縮小傾向にあります。一方で、抽出時間や温度を調整しながら自分好みの味わいを楽しめるリーフ茶（ホールリーフ）ならではの魅力は、一定の支持を維持しています。事実、「少量でも良質なお茶を楽しみたい」「開封後の香りを損なう前に飲み切りたい」といった、品質を重視する声も高まっており、いわゆる“プレミアム志向”が広がっています。



そこで当社は、今の時代に合った“ちょうどいい”リーフ茶として、飲み切り・使い切りやすいミニパック製品を新たに展開し、鮮やかな緑色とすっきりとした味わいが特長の「お～いお茶 抹茶入り緑茶」（50g）と、濃厚なコクと旨みが特長の「特上蒸し緑茶1000」（50g）を、新発売します。従来よりも高さを抑えたコンパクトな設計のため収納性や取り扱いやすさに優れており、開封後の品質を保ちやすいチャック付きアルミスタンドパックを採用しています。



当社は今後も、お茶のリーディングカンパニーとして、時代の変化に合わせた多様なお茶の楽しみ方を提案し続け、日本茶の魅力と文化価値を広めてまいります。