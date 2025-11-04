新たに「東海出張所」・「四国出張所」を開設

SGホールディングスグループにおいて、大型家具家電の設置輸送および移転を主軸に循環型社会の実現に向け、静脈物流の拡大を目指すSGムービング株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：角本 高章）は、全国規模でのサービス体制を更に強化することを目的に、静岡県静岡市に「東海出張所」、香川県高松市に「四国出張所」を開設しました。

当社はこれまでにも、神戸営業所と大阪営業所を統合した「KANSAI BASE」を2025年8月に兵庫県尼崎市に開設※するなど、拠点集約を通じてサービス提供価値の最大化に取り組んでまいりました。

今回の出張所開設により、より多様化するお客さまのニーズに迅速かつ柔軟な対応が可能となります。

今後も地域社会との連携を深めながら、さらなる成長と事業の最適化を目指してまいります。

SGムービング事業所一覧（2025年11月現在）

※KANSAI BASE開設時のニュースリリース：https://www.sagawa-mov.co.jp/news/2025/0826/

≪施設概要≫