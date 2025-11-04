日本生命保険相互会社による当社株式取得および「Nissay MIRAIQA株式会社」への商号変更について

ミッドナイトブレックファスト株式会社

ミッドナイトブレックファスト株式会社（社長：喜多紀正、以下「当社」）は、MBオペレーションズ株式会社（社長：喜多紀正）を吸収合併し、同時に、The Boston Consulting Group, Inc（CEO：クリストフ・シュヴァイツァー）と日本生命保険相互会社（社長：朝日智司、以下「日本生命」）との間で締結した当社発行済株式の譲渡に関する契約により、関係当局の認可等を経て日本生命の子会社となり、社名を「Nissay MIRAIQA株式会社（ニッセイミライカ、代表取締役社長：関正之）」に変更いたしました。

当社が日本生命の子会社となりましても、サービスをご愛用くださるお客様への影響はございません。

今後、当社は「健康寿命延伸」と「地域課題解決」を主要テーマに定め新規事業創出の取組を加速していきます。日本生命グループの一員として、これまで以上にお客様・地域社会の課題に向き合うことで、様々な安心の提供を目指してまいります。

＜新商号に込めた想い＞

日本生命グループが培ってきた「安心・安全」を継承しつつ、「一人ひとりのお客様のより良い未来を“問い続け(Q)”、アイデアとテクノロジーで“答え(A)”を紡ぎ続ける」を企業テーマとし、「未来化」を進めるソリューションの提供をしていくことを目指し、「Nissay MIRAIQA(ミライカ)」と命名いたしました。

【ご参考】https://www.nissay.co.jp/news/2025/pdf/20251104.pdf

◆Nissay MIRAIQA株式会社について

・社名：Nissay MIRAIQA株式会社

・代表取締役社長：関 正之

・所在住所：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

・事業内容：ヘルスケア・子育て関連事業を含む新規事業開発

・HP：https://miraiqa.co.jp