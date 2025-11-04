アートホテル小倉ニュータガワ 国登録名勝の登録を記念した１日10食限定の特別メニューが登場

アートホテル小倉ニュータガワ（所在地：福岡県北九州市小倉北区、総支配人：三枝秀司、以下当ホテル）は、当ホテル内の庭園「旧豊山閣庭園（旧旅館田川）」が、2025年９月18日（木）に国の登録記念物（名勝地関係）（通称：国登録名勝）に正式登録されたことを記念した特別メニュー、『隠れ家つつじ「たまて箱御膳」』の販売を開始しました。さらに2025年11月28日（金）までの平日はお得な記念料金でご提供いたします。

『隠れ家つつじ「たまて箱御膳」』は、当ホテルが誇る庭園の美しい景観と文化的価値を、より多くのお客様にご体感いただくことを目的にご用意した特別メニューです。庭園を望む和食レストラン「隠れ家つつじ」にて、趣向を凝らした料理の数々をお愉しみいただけます。

■国登録名勝 登録記念メニュー 隠れ家つつじ「たまて箱御膳」

静かな庭園を見下ろす和食処「隠れ家つつじ」。このたび名勝登録を迎えた庭園を眺めながら、心を満たす“和の宝箱”をご堪能いただける1日10食限定の特別な御膳が誕生しました。





- 宝箱を開けるような、ひとときの驚きとときめきを -



木箱の蓋を開けた瞬間に、四季折々の彩りと香りが広がる特別な御膳。

華やかな手まり寿司、旨みを引き立てた国産牛ステーキ、ふんわりと仕上げた手作りいかしゅうまい、そして喉ごしなめらかなわかめうどんやスイーツまで、旬の味覚を一度に楽しめる贅沢な内容です。

「手まり寿司」には地元の鮮魚を中心に、味の変化を楽しめる数種の具材を使用。「国産牛ステーキ」は香ばしく焼き上げ、地元野菜と共にお召し上がりいただけます。さらに、風味豊かな「いかしゅうまい」は、やわらかな食感を大切に、手作りで仕上げています。

木箱の中には、料理だけでなく“庭園の彩り”が詰まっています。秋の陽光にきらめく庭園を背景に、ゆったりとした時間の中で、目と舌で季節の移ろいを感じていただけます。

【国登録名勝 登録記念】隠れ家つつじ「たまて箱御膳」概要

【名称】 隠れ家つつじ「たまて箱御膳」

【場所】 隠れ家つつじ（アートホテル小倉ニュータガワ レストラン棟2階）

【期間】 2026年3月31日（火）まで

【時間】 11:30～14:30（最終入店 13:30）

【料金】 通常料金 4,200円（税込）

特別料金 3,800円（税込）（2025年11月28日までの平日限定）

【提供数】 一日10食限定

【ご予約・お問い合わせ】TEL：093-521-7007 ※2日前までの事前予約が必要です。

■食後の余韻を愉しむ、隠れ家つつじ「たまて箱御膳」＋ケーキセットプランもご用意

お食事の余韻をそのままに、御膳を召し上がった後は、庭園を望む「ラウンジ アゼリア」へ。名勝庭園を眺めながら、ゆったりとしたティータイムをお楽しみいただけるプランです。

ラウンジでは、専属パティシエが手掛けるケーキメニューの中からお好きなケーキを一品お選びいただけます。ドリンクはコーヒーまたは紅茶をご用意。和の御膳と洋のスイーツが調和する、特別なひとときをお過ごしください。「食後のひとときまで、庭園とともに」-- 和と洋が織りなす穏やかな時間が、名勝庭園をより一層引き立てます。





隠れ家つつじ「たまて箱御膳」＋ケーキセットプラン概要

【名称】 隠れ家つつじ「たまて箱御膳」＋ケーキセットプラン

【場所】 御膳：隠れ家つつじ／ケーキセット：ラウンジ アゼリア

【料金】 5,000円（税込）

【ご予約・お問い合わせ】TEL：093-521-7007 ※2日前までの事前予約が必要です。







- 「アートホテル小倉ニュータガワ」概要-





福岡県北九州市小倉北区に位置する、歴史と芸術が融合した上質なホテルです。明治時代に建てられた旧炭鉱王の迎賓館をルーツとし、館内には約700坪の日本庭園が広がり、四季折々の美しい景観を楽しむことができます。ホテル客室はモダンな洋室から落ち着きのある和室まで多彩に揃います。地元の食材を使った料理を楽しめるレストランもあり、特に庭園を望む朝食ビュッフェはひとときの癒しを提供します。また、ビジネス利用にも適した会議室や宴会場、各種ウェディング会場も備えており、さまざまな目的に対応しています。ビジネスや観光はもちろん、特別な記念日や式典などにもふさわしい格式と癒しの空間です。

住所：〒802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町3-46

TEL：093-521-7000

チェックイン15:00／チェックアウト11:00

総客室数：93室

アクセス：JR小倉駅から徒歩約8分、モノレール旦過駅からは徒歩約2分

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島



【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。









公式ウェブサイト：https://gotopass.jp