NE株式会社、東京証券取引所グロース市場への新規上場に関するお知らせ

NE株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：比護則良、以下「NE」）は、本日2025年11月4日をもちまして、東京証券取引所グロース市場へ新規上場いたしました。


ここに謹んでご報告させていただくとともに、設立よりNEを支えてくださった全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。



NEは、「コマースに熱狂を。」をパーパスに掲げ、コマースに関わるすべての人とともに、新しい熱狂をつくりだす未来を目指してきました。


上場を新たな起点とし、これまで築いてきた挑戦の軌跡を土台に、より大きな舞台で新たな価値創造に邁進してまいります。


NEはこれからも、挑戦を重ね進化を続けながら、コマースの未来に新たな価値と熱狂をつくりだしてまいります。



引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。




新規上場に関する詳細は、日本取引所グループのWEBサイト「新規上場会社情報」を参照ください。


・日本取引所グループ「新規上場会社情報」：https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html



■NE株式会社 概要


名称　　　：NE株式会社


代表者　　：代表取締役社長　比護　則良


所在地　　：神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 16階


設立　　　：2022年5月2日


事業内容　：EC支援・SaaS事業、地方創生・自治体支援事業、コンサルティング事業


企業サイト：https://ne-inc.jp



【本記事に関する問い合わせ】


担当　 ：　NE株式会社 広報担当


電話　 ：　03-4540-6512


e-mail ：　pr@ne-inc.jp