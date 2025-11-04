【経営者向け無料セミナー】ケーススタディ：吸血型M&Aの手口と構造を徹底解説
株式会社M&Aナビ
セミナーに申込む（無料） :
https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_007?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event007
- 所要時間：約30分
- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）
- 登壇者：株式会社M&Aナビ 取締役 木場 大器
*顔出し声出し無しでご参加いただけます。
- 具体的な被害の詳細
- 取引スキームや資金の流れ
- 買い手企業の目的や狙い
セミナーに申込む（無料） :
https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_007?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event007
- 過去のM&Aで買収後に価値を毀損された
- 事業承継を控える中堅・中小企業の経営者
- 「吸血型M&A」の具体的な手口を理解したい方
M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、中小企業の経営者向けにケーススタディ形式で吸血型M&Aについて解説するセミナーを2025年11月17日（月）、18日（火）、19日（水）の17時00分から開催いたします。
セミナーに申込む（無料） :
https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_007?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event007
開催概要- 開催日時：2025/11/17 (月) ~ 19（水） 17時00分~
- 所要時間：約30分
- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）
- 登壇者：株式会社M&Aナビ 取締役 木場 大器
*顔出し声出し無しでご参加いただけます。
*同業の方は参加をお断りする場合がございます。
セミナー開催の背景
「吸血型M&A」のリスクは知っている。では、実例を知っていますか？
「吸血型M&A」は、買収後に資産・キャッシュ・人材・ブランドが静かに抜かれ、企業価値が毀損する手口です。
大手メディアなどの報道でその言葉は知られていても、実例は現場の事例を知らないと掴めません。
理論だけでは見抜けない悪質なM&Aのリスクは、現場のケースを詳細に分析して初めて把握できます。
本セミナーでは、既に発生した複数の吸血型M&A事例を題材として、
- 具体的な被害の詳細
- 取引スキームや資金の流れ
- 買い手企業の目的や狙い
を実務家目線で解説します。
セミナーに申込む（無料） :
https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_007?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event007
こんな方におすすめ- M&A後のトラブルを避けたい方
- 過去のM&Aで買収後に価値を毀損された
- 事業承継を控える中堅・中小企業の経営者
- 「吸血型M&A」の具体的な手口を理解したい方
【会社概要】
"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"
会社名：株式会社M&Aナビ
所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階
代表取締役社長：瀧田 雄介
会社HP：https://corp.ma-navigator.com/
M&Aナビ：https://ma-navigator.com/
M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/