『異世界キッチン』★3ぺンツィア(旅装)が登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャ開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』は、★3ペンツィア(旅装)が登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャを開催したことをお知らせいたします。

★3ペンツィア(旅装)(冒険者)が登場&出現確率アップ！

新登場ピックアップガチャ開催！

★3ペンツィア(旅装)(冒険者)の提供割合がアップします。

10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。

■ガチャ開催期間

11月4日(火)15:00 ~ 11月13日(木)12:59

■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』

・ストアURL

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche

■製品概要

タイトル名 ：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店

リリース日 ：2024年9月5日

ジャンル ：シミュレーション

プラットフォーム：App Store / GooglePlay

配信国 ：日本

本体価格 ：無料（アイテム課金）

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、

「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか

べシティ大開発」などがあります。



本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2 ビル 802 号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセ

ンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch およびApp Store は米国およびその他の国々

で登録されたApple Inc.の商標です。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。