【速報】インフルエンザ流行に伴い、対策ニーズが急増！10月の受診数は『ワクチン接種』が昨年比約3倍、『予防薬』は約12倍に！

対面診療とオンライン診療を展開する「クリニックフォアグループ」（以下クリニックフォア）では、昨年より1カ月ほど早い全国的なインフルエンザの流行に伴い、感染対策を目的とした受診者が急増しています。

現在、クリニックフォアでは、インフルエンザ患者数は前年比3倍超と増加しています。インフルエンザの感染者数が増加している中、同時にインフルエンザ感染対策を目的とした受診数も急増しています。

今年10月のインフルエンザワクチンの接種数は、昨年比約3倍となっています。さらに「どうしてもインフルエンザにかかれない事情がある」「身近な方がインフルエンザに罹患して、感染したくない」などといった場合の予防として、オンライン診療での『インフルエンザ予防薬』を希望される方の受診者数も昨年比約12倍となっています。

今できる、3つのインフルエンザ対策

１.日常的な対策の徹底

マスクの着用・外出後の手洗い/うがいの励行・適度な湿度の維持・人混みや繁華街への外出を控えるなど基本的な対策を徹底しましょう。

２.ワクチンの接種

インフルエンザワクチンは、インフルエンザの感染を予防する不活化ワクチンで、重症化や合併症のリスクを減らす効果があります。接種後2週間ほどで免疫効果が現れ、約5か月間持続するとされています。13歳未満の子供は、効果を高めるために2回の接種が推奨されます。

３.インフルエンザ予防薬

まずは日常の対策やワクチン接種で予防をした上で、身近な方がインフルエンザに罹患し感染したくない方や、試験や出張など大事な予定が控えていて感染したくない事情がある場合の予防として『インフルエンザ予防薬』も有効です。抗インフルエンザ薬を服用・吸入することで、インフルエンザの感染を予防することができ、約10日間効果が期待できます。クリニックフォアではオンライン診療(自由診療)で受診が可能です。

※本予防薬は、必ずしも100％感染を防ぐものではありません。

※患者さまの症状や体質、既往歴等により、医師の判断で処方できない場合があります。

クリニックフォア 医師コメント

インフルエンザ対策ニーズが急増する背景には、昨年よりも1カ月ほど早く流行していることも

インフルエンザの流行は、例年11月以降に増えることが多いですが、今年は非常に早く、10月3日には厚生労働省から「全国的な流行シーズンに入った」との発表もありました。昨年よりも1ヵ月ほど早めのインフルエンザ流行により、早めに対策をとる人が増えたことが考えられます。

今年は『隠れインフル』、インフル・コロナ・RSウイルスの同時感染『トリプルデミック』に注意

「インフルエンザ＝高熱」というイメージがありますが、実際には発熱を伴わない“隠れインフルエンザ”の方も少なくありません。特にワクチン接種をしている方や高齢者、免疫力が落ちている方は、熱が出にくい一方で、強い倦怠感や関節痛、喉の痛みなどの症状だけが現れることがあります。風邪だと思い放置してしまうと、職場や家庭内で感染を広げてしまうリスクもあるため、体調に違和感を感じた時点で、早めに医療機関を受診することが大切です。

さらに例年、インフルエンザだけでなく、新型コロナウイルスやRSウイルスが同時に流行する『トリプルデミック』が懸念されています。いずれの感染症も発熱・咳・倦怠感など症状が似ており、見分けがつきにくいことが特徴です。

予防と、発熱・咳・倦怠感が見られた場合の早期診断・隔離対応が重要です。

クリニックフォアのインフルエンザワクチン接種・予防内服（自費診療）について

■インフルエンザワクチン接種について

クリニックフォアでは関東12院、関西(大阪)1院の全13院にて、インフルエンザワクチンの接種を行っています。（2025年10月時点）例年インフルエンザは、11月から3月頃まで断続的に流行を繰り返しますので、早めにワクチン接種を行い、感染予防を行うことが、ご自身や周りの方を感染から守ることに繋がります。早めのワクチン接種をおすすめします。

クリニックフォアでは、患者さまはスマートフォンやPCから簡単に予約・事前問診回答ができ、来院後の待ち時間が少なく、すぐに診察を受けられる環境を整えています。

＜詳細はこちら＞https://www.clinicfor.life/news/76668/

■インフルエンザ薬の予防内服（自費診療）について

予防内服とは、実際の治療に使われるお薬を予防目的で使用することです。

例えば、受験や大事な会議など、ご自身やご家族に、どうしても休めない用事がある時、また、ご家族や会社の同僚など周囲の方がインフルエンザに感染された時、抗インフルエンザ薬を服用・吸入することで、インフルエンザの感染を予防することができます。対面診療だけでなく、自宅など好きな場所からスキマ時間に受診ができ、お薬はご自宅にお届けするオンライン診療での受診も可能です。

＜詳細はこちら＞https://www.clinicfor.life/telemedicine/flu/

クリニックフォアについて

クリニックフォアは、「いつも診る、すぐ診る」を実現し、生活者の健康上の不安を取り除く、プライマリ・ケアを実践するクリニックです。



対面診療とオンライン診療を組み合わせたハイブリッド型の医療体制を通じて、保険診療と自由診療の両方に対応。ひとつの症状にとどまらず、疾患を横断して患者さまの悩みに深く向き合う「総合診療」を提供しています。



私たちが目指しているのは、通院や相談のハードルをなくし、医療と“つながり続けられる”日常をつくること。 「なんとなく不安」「ちょっと気になる」──

そんなときに、“まずはクリニックフォアに相談しよう”と思える存在を目指しています。

現在は全国13院以上を展開（2025年10月31日時点）、対面診療は平日夜21時まで※、オンライン診療は平日朝7時～夜24時（土日祝も対応）*と、日々の忙しさやライフスタイルに合わせて、柔軟に医療を届ける体制を整えています。



※診療時間は、土日祝日をはじめ日によって異なる場合がございます。実際の予約画面をご確認ください。

