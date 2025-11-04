サッポロHD のレシピアプリ「うちれぴ」にTMN のキャンペーン応募システムが採用されました

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス（本社：東京都中央区、代表：大高 敦、以下

TMN）は、サッポロホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：時松 浩、以下 サッポロHD）が運営するアプリサービス「うちれぴ」にTMN の「キャンペーン応募システム」が採用されたことをお知らせします。

「うちれぴ」で企画された株式会社雪印メグミルク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 雅俊、以下 雪印メグミルク）の「雪印メグミルク×グランポレール（サッポロビール）」キャンペーンをはじめ複数のキャンペーンに提供を開始しました。

TMN の食品メーカーに向けたサービス提供は新たな取組みとなり、本件を皮切りに「うちれぴ」で継続的にサービス提供を行う予定です。

メーカーと消費者の接点となるレシピアプリ「うちれぴ」を通じて事業領域を拡大

「うちれぴ」は「がんばらないご飯づくり」をコンセプトに、各家庭の好みや食材在庫に合わせて提案されるレシピや食品メーカーなどプロによるレシピの閲覧のほか、家族間での食事に関するコミュニケーションが可能なアプリサービスです。

食品メーカーはアプリ内で自社商品を使用したレシピの公開やキャンペーンなどレシピを起点としたプロモーションが可能で、消費者にダイレクトに訴求できることから、現在約60 社が参加しています。

TMN はこれまで主に流通事業者に向けた決済サービスの提供を行ってきましたが、「うちれぴ」を通じてメーカーへと事業領域の拡大を目指しています。

情報プロセシング事業の一環としてキャンペーン応募者情報をセキュアに管理

TMN は決済サービス事業に加えて、新規事業として購買データなどのデータ利活用を支援する情報プロセシング事業を推進しており、情報プロセシング事業の一環としてキャンペーン応募者情報のデータベース化が可能な「キャンペーン応募システム」を提供しています。

メーカーが実施するキャンペーンの多くは情報管理リスクの観点から、キャンペーン毎に応募者情報を都度破棄しており、連続的な動向が把握できない課題がありました。

TMN の「キャンペーン応募システム」は決済サービス事業で培ったセキュアな環境を活用し、応募者情報を継続的に管理する技術と顧客データベースの構築も可能な事が評価され採用に至りました。

TMN は「うちれぴ」を通じてメーカーに対してデータの利活用を促進することで、メーカーと消費者のよりよい関係構築に寄与し食生活を豊かにするための取組みを続けていきます。

●「うちれぴ」

https://uchirepi.app/

●「雪印メグミルク×グランポレール（サッポロビール）」キャンペーン

https://uchirepi.app/lp/megmilksnow_camembert_gpwine_2025

●サッポロHD

https://www.sapporoholdings.jp/

トランザクション・メディア・ネットワークスについて

決済とマーケティングを融合させる情報プロセシング事業を推進しており、クラウドPOS やハウスプリペイド・ID 統合等の新たな取組みを展開しております。決済については、2011 年に、クラウド(シンクライアント)型電子決済における商用化を国内で初めて実現して以来、電子マネーを中核にクレジット、QR・バーコード、ハウスプリペイド等あらゆる決済手段をワンストップで提供するゲートウェイ事業を展開しています。

スーパーやコンビニエンスストアなど幅広い業態でご利用いただいており、110 万台を超える決済端末が当社ゲートウェイに接続しています。

TMNコーポレートサイト :https://www.tm-nets.com/

※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※「うちれぴ」はサッポロホールディングス株式会社の登録商標です。