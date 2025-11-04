巻頭大特集「終活ビジネスのホンネ」ほか　終活業界の最新動向を網羅【『月刊終活』11月号】発行

株式会社鎌倉新書

超高齢社会を背景に需要が高まる「終活」に関するさまざまなサービスを提供する株式会社鎌倉新書（東京都中央区、代表取締役社長：小林 史生、東証プライム：6184、以下：当社）は、『月刊終活』2025年11月号を発行しました。今号の総力特集では、「終活ビジネスのホンネ」と題し、業界外から見た終活の現状と未来の可能性について3名の専門家のインタビューを通じて掘り下げています。

終活ビジネスのホンネ

― エンディング業界“外部”の専門家に聞く ―

社会の高齢化と単身世帯の増加が進むなか、終活への関心は広がりを見せています。今号では、終活を取り巻く社会動向から、相続ビジネス、そしてペット信託に至るまで、“業界の外”から見た終活のリアルな視点にフォーカス。以下の3名による独自の見解を通じ、今後の事業戦略や顧客支援のヒントを提示します。

特集ラインナップ

Part 1｜シニア世代の最新動向

ハルメク 生きかた上手研究所 所長・梅津順江氏

「シニア世代の“今”を読み解く -- ライフスタイルから見える終活への意識変化」

Part 2｜「相続ビジネス」の可能性

レガシィマネジメントグループ 執行役員・矢島帆高氏

「“相続ビジネス”の可能性 --『法務×家族』の新領域に挑む」

Part 3｜終活としてのペット信託

『私が死んだあとも愛する猫を守る本』著者・富田園子氏

「終活としてのペット信託 -- “この子を残して逝く不安”に寄り添うために」

注目記事も掲載

１. 葬儀社 成長戦略レポート

株式会社葬援（東京都日野市）による「ホテルライクな葬儀」戦略

２. エッセイ・対談・連載も充実

連載「示寂の風景」では西行の最期を特集

「寺力本願」では東京・天光寺の“駆け込み寺”の今を紹介

３. 数字で読むエンディング業界

「50代以上の未婚男性」の実像に迫る

４. カラスヤサトシの終活レボリューション

第6話「令和のエンディングSHOW開催」

他、コラム・連載多数掲載

【こんな方に読んでほしい】

・ 葬儀・供養・終活業界の事業者様

・ 自治体・福祉関連の担当者様

・ 高齢の親を持つ50代の方々

・ おひとりさま・子どものいない方

・ 終活に関心のある一般生活者

定期購入・単冊購入はこちら

『月刊終活』は定期購読、または単冊でもご購入いただけます。

【定期購読（年間購読）】

https://www.fujisan.co.jp/product/1281691655/

【単冊購入（2025年11月号）】

https://www.fujisan.co.jp/product/1281691655/next/

媒体概要

媒体名：『月刊終活』

発行元：株式会社鎌倉新書

読者層：寺院・葬儀社・供養事業者・一般生活者

年間購読料：16,500円（税込）

公式サイト：https://butsuji.net/

『月刊終活』に関するお問い合わせ

『月刊終活 11月号』表紙

株式会社鎌倉新書『月刊終活』編集部

TEL：03-6262-3527

E-mail：books@kamakura-net.co.jp

URL: https://butsuji.net/

【鎌倉新書について】

会社名 ：株式会社鎌倉新書

1984年創業の日本の高齢社会に向けた「終活」をテーマに出版やインターネット事業を行う東証プライム上場企業です。「介護施設探し」「相続の準備や手続き」「生前の整理や片づけ」「葬儀の準備」「仏壇」「お墓選び」をはじめとした多数のWEBメディアを運営しており、お客様センター等を通しての相談・情報提供も行っております。高齢社会がますます進展していく中で、多くの人々の希望や課題の解決をお手伝いすることで明るく前向きな社会づくりに貢献してまいります。



設立 ：1984年4月17日

市場区分 ：東京証券取引所プライム市場（証券コード：6184）

本社所在地：東京都中央区京橋２丁目14-1 兼松ビルディング３階

代表者 ：代表取締役社長COO 小林 史生

資本金 ：10億5,802万円（2025年7月31日現在）

URL ：https://www.kamakura-net.co.jp/

【鎌倉新書（グループ企業含む）が運営する主なサービス】

▼インターネットサービス

いい葬儀 ：https://www.e-sogi.com/

いいお墓 ：https://www.e-ohaka.com/

いい仏壇 ：https://www.e-butsudan.com/

お別れ会プロデュースStory：https://e-stories.jp/

いい相続 ：https://www.i-sozoku.com/

わたしの死後手続き：https://watashigo.com/

いいお坊さん：https://www.e-sogi.com/support/religious

いい介護 ：https://e-nursingcare.com/

相続不動産サポート：https://i-fudosan.com

安心できる遺品整理：https://www.i-seri.com/

シニアと家族の相談室：https://shukatsu.life/

お墓の引っ越し＆墓じまいくん：https://ohakahikkoshi.jp/

ブルーオーシャンセレモニー：https://blueoceanceremony.jp

葬儀保険「千の風」：https://www.bell-shotan.co.jp/

▼出版・発刊物

月刊『終活』： https://butsuji.net/

▼グループ企業

株式会社ハウスボートクラブ：https://hbclub.co.jp/

株式会社エイジプラス ：https://ageplus.jp/

株式会社鎌倉新書ライフパートナーズ：https://www.kamakura-life.co.jp/

ベル少額短期保険株式会社 ：https://www.bell-shotan.co.jp/company/

ユウテル株式会社 ：https://yuteru.co.jp/