12月分「みずほPayPayドーム福岡」コンサートのお帰りはJRを！臨時特急列車・新幹線を運転します！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、12月に「みずほPayPayドーム福岡」で開催されるコンサートのお帰りの時間に合わせて、臨時列車を運転します。コンサート後も安心してお帰りいただけますので、お出かけにはぜひJRをご利用ください。

1 運転日

2025年12月5日（金）・6日（土）・7日（日）・13日（土）・20日（土）・21日（日）

2 主な停車駅の到着時刻

◆ 長崎方面（特急リレーかもめ・西九州新幹線かもめ）

◆ 小倉・大分方面（特急ソニック・にちりん・きらめき）

※ソニック297.299 号、にちりん299 号の停車駅

福間、赤間、折尾、黒崎、戸畑、小倉、行橋、宇島、中津、柳ヶ浦、宇佐、杵築、別府

※きらめき92 号の停車駅

福間、赤間、折尾、黒崎、戸畑、小倉、門司

3 臨時列車の編成

◆ 長崎方面（特急リレーかもめ・西九州新幹線かもめ）

◆ 小倉・大分方面（特急ソニック・にちりん・きらめき）

4 その他

（1）指定席は各運転日の1ヶ月前の午前10時から発売します。

（2）自由席は混雑が予想されます。確実にお座りいただける指定席をお早めにご予約ください。

（3）にちりん299号ならびにリレーかもめ77号、99号の４号車にはボックスシートがあります。

３名以上でご利用の場合に「みどりの窓口」で発売します。

（4）時刻の詳細は、JR九州ホームページ「駅別時刻表」をご確認ください。コチラをクリック！(https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824#map)

※にちりん299号ならびにきらめき92号は11月20日（木）に反映されます。

（5）ご予約は便利な「JR 九州インターネット列車予約サービス」・「QR チケレスサービス」をご利

用ください。

JR 九州インターネット列車予約サービス・QR チケレスサービスはコチラをクリック！(https://www.jrkyushu.co.jp/yoyaku/)