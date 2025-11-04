「HELLO! GOOD SMILE」累計100万体突破記念！約28cmにサイズアップした、「HELLO! BIG SMILE」が登場！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、自社のデフォルメフィギュアシリーズ「HELLO! GOOD SMILE」が累計出荷数100万体突破したことを記念し、シリーズを約28cmにサイズアップした新シリーズ「HELLO! BIG SMILE」の販売を開始いたしました。

第一弾商品として、『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より、「初音ミク」を2025年11月4日(火)より販売いたします。

■「HELLO! BIG SMILE」について

「HELLO! BIG SMILE」は「HELLO! GOOD SMILE」を約28cmにサイズアップした、デフォルメフィギュアシリーズです。

首を左右に動かすことが可能で、存在感のあるサイズと高いクオリティでお楽しみいただけます。

クリエイティブディレクションにはアートディレクターのコヤマシゲト氏をむかえ、思わず飾りたくなるプレミアムなHELLO!をお届けします。

■ご購入はこちら！

HELLO! BIG SMILE 初音ミク ： https://goodsmile.link/NrLL9t(https://goodsmile.link/NrLL9t)

■商品情報

HELLO! BIG 初音ミク

『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より、「初音ミク」がビッグサイズでフィギュア化！

HELLO! BIG SMILE 初音ミク

商品名 ：HELLO! BIG SMILE 初音ミク

作品名 ：キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク

価格 ：18,000円(税込)

仕様 ：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

全高 ：約280mm

原型制作：NEQ

クリエイティブディレクション：コヤマシゲト

発売元 ：グッドスマイルカンパニー

販売元 ：グッドスマイルカンパニー



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像はイメージのCGです。実際の商品とは異なります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) Crypton Future Media, INC.www.piapro.net

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/ (https://corporate.goodsmile.com/ja/)