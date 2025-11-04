COSが関西初となる店舗を大丸心斎橋店にオープン

COS

ロンドン発のファッションブランドCOS（コス）は2025秋冬シーズンに、関西エリアで初となる店舗を大阪・大丸心斎橋店にオープンいたします。

店内では、上質な素材と卓越したクラフトマンシップを軸に、ミニマルながらもディテールにこだわったウィメンズ・メンズの最新コレクションを展開いたします。

COSらしいタイムレスでモダンな世界観を関西初出店の大丸心斎橋店でぜひ、お楽しみください。

【大阪・大丸心斎橋店詳細】

・オープン時期：秋冬2025

・営業時間：10:00 ~ 20:00

・店舗場所：大丸心斎橋店本館 5階

・住所: 〒542-8501大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7－１ 大丸心斎橋店 本館5階

【COSについて】

現代文化、世界各地のダイナミックな都市、印象的なファッションシーンからインスピレー ションを得たロンドン拠点のファッションブランドCOSは、優れた品質と長く愛用できる デザインを基盤としたレディ・トゥ・ウェアとアクセサリーを提供しています。 コレクションは熟練したクラフツマンシップ、革新性、素材へのこだわりを大切にして生み 出され、実験的なデザインを通じて服作りの新たな可能性を追求。時代を超えたスタイルと 現代的なエッセンスをバランスよく融合させています。



cos.com(https://www.cos.com/ja-jp/)

@cosstores(https://www.instagram.com/cosstores/?hl=en)

@cos(https://www.tiktok.com/@cos?lang=en)