【JAF福岡】健康睡眠で事故ゼロへ！川柳コンテスト開催～睡眠と安全運転の大切さを五・七・五で伝える～
JAF福岡支部（支部長 佐竹伸一）は、11月1日（土）から12月31日（水）の期間中、一般社団法人日本睡眠協会、トヨタカローラ福岡株式会社と三者共催で「健康睡眠で安全運転キャンペーン 川柳コンテスト」を開催中です。
詳細を見る :
https://jaf.link/4hxQFfl
本コンテストでは、「睡眠」「運転」「クルマ」にまつわるエピソードを五・七・五の川柳形式で募集いたします。
運転中の眠気や疲労が重大な事故を招く可能性があることから、クルマを安全に運転するには適切な睡眠と健康的な生活習慣が欠かせません。川柳という親しみやすい形式を通じて、睡眠と安全運転の重要性に目を向けていただき、交通安全意識の向上を目指します。
福岡県にお住まいの方であればどなたでも気軽に参加でき、入賞者には豪華な賞品を進呈いたします。
JAF福岡支部は川柳を通じて楽しく交通安全を学んでいただき、県民の皆様とともに安全な交通社会を目指してまいります。
「健康睡眠で安全運転キャンペーン 川柳コンテスト」概要
■応募期間
2025年11月1日（土）～12月31日（水）
■テーマ
「睡眠」「運転」「クルマ」にまつわること
■応募資格
福岡県在住の方
■応募点数
お1人様最大3作品まで
■賞品
【日本睡眠協会賞 】
デジタルギフト10万円分×1名
【JAF賞】
デジタルギフト10万円分×1名
【カローラ福岡賞】
デジタルギフト10万円分×1名
【優秀賞】
デジタルギフト5千円分×50名
■応募方法
特設ホームページの応募フォームよりご応募ください。
詳細は下記URLもしくは二次元コードより
https://jaf.link/4hxQFfl
■結果発表
2026年2月上旬ごろ 特設ホームページにて予定
【主催】一般社団法人日本睡眠協会・一般社団法人日本自動車連盟福岡支部・トヨタカローラ福岡株式会社
【後援】福岡県警察・一般財団法人福岡県交通安全協会
詳細を見る :
https://jaf.link/4hxQFfl
このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。
一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部事業課
Tel：092-841-7731（平日 10:00～17:00）