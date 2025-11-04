パラレル、河合塾マナビスとのコラボミニゲームイベントを開催

パラレル株式会社

友達と遊べるたまり場アプリ「パラレル」（運営会社：パラレル株式会社、所在地：東京都港区、代表取締役：青木穣・歳原大輝）は、「河合塾マナビス」（運営会社：株式会社河合塾マナビス、所在地：東京都千代田区、代表取締役：飯塚 拓）とのコラボレーションイベント「マナビスパズルチャレンジ」を2025年11月4日（火）から11月17日（月）まで開催します。

イベント期間中、「フルベジおとし」をプレイしてベストスコア5,000点以上を達成すると限定ルーム背景をプレゼントします。さらに、30名様にマナベアーグッズが当たるXシェアキャンペーンも同時開催します。

■コラボレーション背景

「河合塾マナビス」は、「すべては一人ひとりの生徒のために」を理念のもと、年間45,000人以上の生徒が通う大学受験専門の進学塾です。河合塾トップ講師陣による質の高い映像授業と、生徒一人ひとりと真摯に向き合うアドバイザーによるきめ細かい学習サポートを通して、受験生を支えています。

一方「パラレル」は、友達とゲーム・動画・音楽などのコンテンツを一緒に楽しむことができる”オンラインのたまり場”アプリで、オンラインで友達と遊びながら交流できることから、Z～α世代を中心に支持されています。

本コラボレーションは、Z世代・α世代にとって身近な「パラレル」を通じて、より多くの学生に河合塾マナビスを知ってもらうことを目的としています。学びに励む学生に、ミニゲームを通じて勉強の合間にリフレッシュしながら友達と一緒に楽しめるポジティブな体験を届けます。

■ゲーム概要

本イベントでは、河合塾マナビスの公式キャラクター「マナベアー」と「パラレル」の人気ミニゲーム「フルベジおとし」が期間限定で特別仕様になって登場します。

「フルベジおとし」は落ちものパズルゲームで、通常はフルーツモチーフのボールが、コラボ期間限定は全11種類のマナベアーと学習道具系モチーフに変わります。

■スペシャルイベント「マナビスパズルチャレンジ」

イベント期間中に「フルベジおとし」で同じボール同士を合わせて、ベストスコアが5,000点を達成したユーザーに、「パラレル」の通話ルームに設定できる限定ルーム背景をプレゼントします。

ゲーム名：フルベジおとし

提供期間：2025年11月4日（火）15：00～11月17日（月）23：59

※提供期間は予告なく変更となる可能性があります

お試しプレイ（SP）：https://internal.parallelgame.com/webplay/index.html?app_id=46

■Xキャンペーン概要

キャンペーン期間中に「パラレル」の公式Xアカウントをフォローし、「#パラレルにマナベアー」をつけて、対象のポストを引用リポストされた方から、抽選で30名様にマナベアーグッズが当たります。

【キャンペーン期間】

2025年11月4日（火）15：00～11月17日（月）23：59

今後もユーザーが楽しむことができるオンラインのたまり場空間をつくっていくため、企業様とのコラボレーションによるブランデッドコンテンツを展開予定です。

■「パラレル」について

「パラレル」は、2019年にサービス提供を開始した「オンラインのたまり場」アプリです。オンライン上に友達の家や部室、放課後の教室のような空間を再現し、ゲーム・動画・音楽などのエンタメコンテンツなどを仲の良い友達と一緒に楽しむことができるソーシャルスペースを提供しています。

サービス提供開始から口コミを中心にZ～α世代に広がり、1日あたりの平均利用時間は3時間超、週5以上でアプリを立ち上げるユーザーが約7割に達するなど、若年層を中心に熱量高く使われています。

高音質な通話や新機能の開発のほか、新しいオリジナルゲームの企画・開発、ゲーム・動画・音楽などの連携コンテンツの充実化を図り、「世界中のコミュニケーション熱量を高め、好きな人たちとの時間を最大化するオンラインのたまり場アプリ」を目指します。

友達と遊べるたまり場アプリ「パラレル」紹介動画：https://youtu.be/1c89z1Di9zk

「パラレル」のブランデッドコンテンツについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1c89z1Di9zk ]

パラレルは、パラレル上のユーザーコミュニティを通じ、次世代の消費者体験を共に創出するパートナー企業様を募集しています。「従来の広告施策が効果を発揮しなくなっている」「SNSマーケティングは行っているが、効果にばらつきがある」「トレンドの変化が早く、ブランドとの継続的なエンゲージメント構築が難しい」このような課題感をお持ちの企業様からのお問合せをお待ちしております。

お問合せ先：business@parallelcorp.com

媒体資料：https://lp.parallelcorp.com/business

※上記サイト内より媒体資料をダウンロードいただけます。

■会社概要

会社名：パラレル株式会社

代表：青木 穣 / 歳原 大輝

所在地：東京都港区西麻布3丁目19-10-101

会社HP： https://www.parallelcorp.com

プロダクトサイト：https://parallel.chat