バリュー・ベースド・ヘルスケアサービス市場規模、シェア、需要、成長ドライバーおよび将来展望（2025年～2035年）
KDマーケット・インサイト社は、市場調査報告書『バリュー・ベースド・ヘルスケアサービス市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表いたしました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査報告書では、KDマーケット・インサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、および市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
バリューベース医療サービスの世界市場規模は、2035年末までに514億米ドルを 超えると予測。2025年の市場規模は159億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率15.5%で拡大する見込み。
バリュー・ベースド・ヘルスケア（VBHC）サービス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要企業および将来展望
市場概要
バリュー・ベースド・ヘルスケア（VBHC）サービス市場は、世界の医療システムが従来の出来高払い（Fee-for-Service, FFS）モデルから、患者中心かつ成果重視のフレームワークへ移行する中で力強い成長を遂げています。VBHCは、提供サービス量よりも医療の質を重視し、患者の治療成果改善と医療コスト削減を達成した医療提供者を評価・報酬する仕組みです。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/508
慢性疾患の増加、医療費の高騰、効率的なケア提供への需要の高まりにより、医療提供者、保険者、政府はバリュー・ベースド・モデルへの移行を進めています。これらのモデルは、データ分析、デジタルヘルス技術、ケアコーディネーションを統合し、患者アウトカムの最適化と財務的持続可能性の両立を目指しています。
近年、医療のデジタル変革、遠隔医療の普及、電子カルテ（EHR）の導入拡大が、VBHCソリューションの採用を加速させています。大手医療機関や保険者は、集団健康管理、ケア連携プラットフォーム、成果連動型支払い制度を活用し、医療ネットワーク全体の効率と責任体制を強化しています。
市場規模とシェア
グローバルなVBHCサービス市場は大幅に拡大しており、特に北米が先行しています。米国では、メディケアの「Value-Based Purchasing（VBP）」プログラムや「Accountable Care Organizations（ACOs）」など、成果連動型支払いモデルが早期に導入されたことが成長の要因です。ヨーロッパおよびアジア太平洋地域でも、英国、日本、シンガポールなどを中心に、患者アウトカムと報酬を連動させる制度が整備されています。
医療提供者は、ボリューム重視から成果重視への移行を進めており、デジタルインフラ、医療情報交換（HIE）、パフォーマンス指標を活用しています。病院、クリニック、保険会社は、ケア分析プラットフォーム、遠隔患者モニタリング（RPM）、成果測定システムへの投資を拡大し、継続的なケアと再入院防止に取り組んでいます。
特に日本では、高齢化社会対応と医療改革の進展により、VBHC導入の主要市場として注目されています。AI、ロボティクス、遠隔医療の臨床ワークフローへの統合が進み、コスト効率とケア品質の両立を実現しつつあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333465&id=bodyimage1】
