コジェネレーション機器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月27に「コジェネレーション機器市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。コジェネレーション機器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
コジェネレーション機器市場の概要
コジェネレーション機器市場に関する当社の調査レポートによると、コジェネレーション機器市場規模は 2035 年に約 676億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の コジェネレーション機器市場規模は約313億米ドルとなっています。コジェネレーション機器に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、コジェネレーション機器市場シェアの拡大は、マイクログリッド、データセンターのレジリエンス、分散型熱負荷の融合によるものです。当社のレポートでは、コジェネレーション機器市場の拡大につながる2つの技術トレンドを特定しています。具体的には、敷地内でのレジリエンスが求められる重要な高密度電気負荷の導入増加、そして熱利用アーキテクチャと統合型マイクログリッド制御の導入増加です。これらの2つのトレンドにより、コジェネレーション機器はより柔軟に機能することが期待されます。この技術融合により、エンジニアリングの参入障壁がさらに低下し、適用可能なユースケースが拡大し、コジェネレーション機器の購入者基盤が拡大すると予測されています。
コジェネレーション機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cogeneration-equipment-market/103884
コジェネレーション機器に関する市場調査では、防衛マイクログリッド投資の増加と公共部門のレジリエンス調達の拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。例えば、エネルギーレジリエンスのための主要な公共部門の資本プログラムは、コジェネレーションの調達を拡大する見込みです。
米国国防総省および関連予算は、マイクログリッドおよび自然エネルギー発電プロジェクトへの資金提供、基地運用に関連する燃料フレキシブルエンジンの調達チャネルの確立、そして数MWのコジェネレーション（CHP）/エンジンの受注に繋がる上で重要な役割を果たしてきました。したがって、国家機関および防衛部門のポートフォリオは、主要な公共機関のCHPのリスクを軽減し、市場の成長を促進することが期待されます。
しかし、コジェネレーションシステムの購入および設置に伴う多額の初期費用は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。上昇する費用には、コア機器、エンジン、タービンの費用が含まれます。さらに、大規模なエンジニアリング、建設、および統合作業は、導入率に影響を与える可能性があります。

コジェネレーション機器市場セグメンテーションの傾向分析
コジェネレーション機器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、コジェネレーション機器の市場調査は、容量別、原動機別、エンドユーザー産業別、燃料タイプ別と地域別に分割されています。
コジェネレーション機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:

