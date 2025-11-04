～ミュージアムロード美かえるカラフルプロジェクト～ 大人も子どもも楽しめるイベント 「美かえるカラフルマルシェ」を11月30日（日）に開催！

阪神電気鉄道株式会社

美かえるカラフルマルシェ実行委員会は、「美かえるカラフルマルシェ」を11月30日（日）にBBプラザ（神戸市灘区 最寄駅：阪神電車 岩屋駅）で開催します。

このイベントは、2013年から取り組んでいる「美かえるカラフルプロジェクト」の一環として開催するもので、子ども向けのアートに関わるワークショップや地元飲食店によるグルメブースのほか、巨大レールトイ展示、スタンプを集めて参加する抽選会など、大人も子どもも気軽に立ち寄って楽しんでいただけます。

美かえるカラフルマルシェ実行委員会は、今後も岩屋エリアの活性化に取り組み、ミュージアムロードを盛り上げていきます。

「ミュージアムロード」と「美かえるカラフルプロジェクト」について

「ミュージアムロード」は、兵庫県立美術館・阪神電車 岩屋駅・神戸市立王子動物園をつなぐ南北約1.2kmの道の愛称。周辺には横尾忠則現代美術館・BBプラザ美術館など多くの文化施設やパブリックアートが集積しています。

「美かえるカラフルプロジェクト」は、このミュージアムロードを、兵庫県立美術館のシンボル「美かえる」のカラーパターンで街を彩り結びつけていくプロジェクトです。

＜ご参考＞「美かえる」（Kobe Frog）

デザインは、オランダ人のアーティスト、フロレンティン・ホフマン氏。

兵庫県立美術館の屋上に設置された高さ約8m、幅約10mのカエルのオブジェで、遠く離れた場所からもよく目立つ、巨大でカラフルな姿が特徴です。

愛称「美かえる」は、「かえる」という言葉が復活をイメージしやすく、阪神・淡路大震災からの文化復興のシンボルとしての美術館が設立された経緯に合うとともに「見かえる」、「見にかえる」といった語呂の良さなどから、公募で選ばれました。

イベントの概要は、次のとおりです。

【「美かえるカラフルマルシェ」の概要】

1 開催日時

2025年11月30日（日）10時30分～15時30分

※入場無料。飲食料別途要

2 開催場所

BBプラザ 2階（住所：神戸市灘区岩屋中町4-2-7）

阪神電車岩屋駅下車→徒歩約3分

3 開催内容

（1）ワークショップ

（当日受付・先着順・最終受付15時）

・美かえる缶バッチ作り

・播州織のハギレを使ったクリスマスリース作り

・謎解き！？

・レジンクラフト

（2）巨大レールトイ展示

迫力満点の巨大レールトイが、今年も登場！

（3）LINE登録キャンペーン

話題のスポットやお出かけ・イベント情報などをお届けするLINE公式アカウント「阪神沿線【エンカチNEWS】」の友だち追加で阪神電車ノベルティをプレゼント！

（4）物販・飲食ブース

【物販ブース】ガレローズ、神戸学院大学、なだびときっさ

【飲食ブース】お弁当のYAMAMOTO、芦屋コリアン亭、きしから、インヴィアッジョ、パティスリーセルン

（5）イベント内スタンプラリー

ワークショップの参加やLINE登録、物販・飲食ブースでのお買物でスタンプを3つ集めると、近隣美術館の素敵なミュージアムグッズや阪神電気鉄道開業120周年記念グッズなどが当たる抽選会への参加や、近隣のミュージアムロード美術館応援店での優待など、様々な特典をお楽しみいただけます。

※「美かえるカラフルマルシェ」の詳細は、別紙のイベントチラシをご覧ください。

4 主催

美かえるカラフルマルシェ実行委員会

※本事業は、神戸の魅力づくり事業助成（兵庫県神戸県民センター）を活用した事業です。

5 イベントに関するお客さまからのお問合せ先

（株）シマブンコーポレーション ビル管理事務所

TEL：078-802-9311（平日9時～17時）

