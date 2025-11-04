旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、サービス開始以来初！添乗員同行ヨーロッパ満喫ツアーの販売開始

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』では、サービス開始以来初となる【添乗員同行ツアー】の提供を開始いたします。

第1弾は、人気のヨーロッパエリアを効率よく巡ることができる「ヨーロッパ満喫ツアー」です。はじめての海外旅行でも安心の添乗員同行スタイルで、定番の観光地から街歩きまで、安心と自由を両立した新しい旅のかたちを提案します。

これに先立ち、ツアーの詳細や魅力を紹介する【参加無料の説明会】を11月16日（日）に開催いたします。渋谷の令和トラベルオフィスおよびオンラインのハイブリッド形式で実施し、参加者には限定クーポンや来場特典もご用意しています。

◆添乗員付きツアー説明会 申し込みページはこちら：https://forms.gle/hVdpRhgKSMQAifu57

■添乗員付きツアー開始の背景

NEWTは、20～30代を中心に多くの若年層に支持されており、アプリ利用者の中には「初めての海外旅行でNEWTを使った」という方も少なくありません。また、「海外旅行に興味はあるけれど、言葉や治安の不安があって踏み出せない」という声も多く寄せられています*。

* 旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、若者の海外旅行離れを調査 ～海外に「行きたい派」と「行きたくない派」で二極化海外旅行はSNSで設計する時代へ～（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000208.000077082.html）

そうした背景を受け、NEWTでは安心して海外旅行への一歩を踏み出していただけるよう、添乗員同行によるツアーの提供を開始しました。海外旅行に慣れていない方にも快適に楽しんでいただけるよう、現地サポートと自由な時間を両立し、“体験としての旅”の価値をさらに広げていきます。

ツアーの特長

POINT 1｜旅のプロがつくる、とっておきのヨーロッパ旅行

長年ヨーロッパエリアのツアー企画を担当したNEWTスタッフがプランニング。人気都市を効率よく回れるコース設計です。

POINT 2｜出発空港から添乗員同行ではじめての旅行も安心

空港での手続きから現地移動、観光、ホテルチェックインまで添乗員がサポート。英語が不安な方や初めての海外旅行にもぴったりです。

POINT 3｜定番観光地をコスパよくめぐる

主要都市を無駄なく組み合わせ、移動のストレスを最小限化。費用対効果の高いヨーロッパ旅を実現しました。

POINT 4｜自由時間も充実

各都市では自由行動の時間も確保。カフェや美術館など、自分だけの街歩きも楽しめます。

■添乗員同行ツアー１. イタリア王道4都市を楽しむ周遊旅

・エリア ：ミラノ・ベネチア・フィレンツェ・ローマ／9日間

・ホテル ：4つ星クラスホテル（ホテルおまかせ）

・航空会社：エミレーツ航空（乗り継ぎ便）

・費用 ：179,800円～319,800円（1名／9日間あたり ※燃油込み）

・ツアー詳細：https://newt.net/tour/ita/mil/201093?utm_medium=pr

■添乗員同行ツアー２. スペイン3都市を日本語ガイドの案内つきで楽しむ周遊旅

・エリア ：マドリード・トレド・バルセロナ／8日間

・ホテル ：4つ星クラスホテル

(マドリード:ホテル チャマルティン ザ ワン / バルセロナ:モクシー バルセロナ)

・航空会社：エミレーツ航空（乗り継ぎ便）

・費用 ：199,800～209,800円（1名／8日間あたり ※燃油込み）

・ツアー詳細：https://newt.net/tour/esp/mad/207426?utm_medium=pr

■添乗員紹介：田村敦子（Tamura Atsuko）

ヨーロッパを中心に、約12年にわたってヨーロッパの添乗員をしてきました田村です。

みなさまが「行ってよかった」と感じていただけるよう、"人"や"瞬間"との出会いもお届けしたいと思っています。

安心して楽しめるひとときをご一緒できるのを、心から楽しみにしています。

*こちらの添乗員さんは一例です。他の方が同行する可能性もございます

■ツアー説明会を開催します！

ツアーの内容やエリアの魅力について、NEWTの企画担当者が詳しくご紹介します。

ツアー説明会概要

・日程 ： 2025年11月16日（日）

第1部 11:00～12:00

第2部 14:00～15:00

・会場 ：

オフライン：令和トラベルオフィス（東京都渋谷区）

オンライン：Google Meet／Instagram LIVE

・参加費： 無料

・特典 ： 来場者プレゼント＆NEWT限定クーポンあり

・登壇者： NEWTツアー企画担当

・申込み：https://forms.gle/hVdpRhgKSMQAifu57

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

