【事例公開】株式会社キャリアデザインセンター様の「type転職エージェントアプリ」開発を支援

株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝 陽一郎、以下 当社）は、株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長：小笹 芳央、以下 キャリアデザインセンター）が提供する「type転職エージェント」アプリのフルリニューアルにおいて、UX/UIデザインからアプリ開発、開発体制の内製化支援まで一貫して支援しました。

キャリアデザインセンターは、IT・Web業界や女性の転職支援に強みを持つ人材サービス企業です。

同社が提供する「type転職エージェントアプリ」は、キャリアアドバイザーによる個別支援を軸に、求人紹介から面接調整、内定フォローまでを一貫して行うサービスとして、多くの求職者に利用されています。

支援に至った背景・課題

同社のデータによると、Webサイト経由よりもアプリを通じて転職活動を行うユーザーの方が、企業の選考を通過しやすい傾向が確認されていました。

この結果を踏まえ、「アプリの利便性を高め、より頻繁に利用してもらうことで、サービスとの接点を増やし、エンゲージメントを高めたい」という方針のもと、当社がリニューアル支援を担当しました。

支援のポイント

プロジェクトでは、キャリアアドバイザーへのヒアリングや行動データ分析を通じて、ユーザーの行動・感情・課題を再定義。定量・定性の両面からペルソナとカスタマージャーニーマップを設計し、体験全体を可視化しました。

そのうえで、リニューアルの方向性を整理したコンセプト定義書を作成し、クライアントとの共通認識を形成しています。

UIデザインでは、例えばホーム画面上部の目立つ位置に「やることリスト」を配置し、これまでになかった「選考」タブを新設。複数の応募先の進捗や日程調整など、転職活動における複雑なタスクを一目で把握できるようにしました。

これにより、ユーザーがストレスなく次の行動に移れるUIを実現しています。

また、開発工程ではアプリ基盤の設計からリリースまでを支援し、CI/CDツールの導入や技術的な移行サポートを実施。UI設計から機能実装までをクライアントと共同で行う“並走型開発体制”を構築しました。

これにより、キャリアデザインセンターは継続的な改善や機能拡張を自社で推進できる体制を確立し、内製化に向けた基盤を着実に整備しています。

成果と今後の展望

リニューアル後、アプリストアの評価は2.9から4.5へと大幅に改善。

アプリ利用者数も約10％増加し、「やることリスト」「おまかせ日程調整」などの新機能に対しては、

「複数の応募企業があってもタスクが整理され、次にやるべきことが一目でわかる」

「自分の空いている日程を選ぶだけで自動調整できて便利」

といったユーザーの声が寄せられています。



職務経歴書作成機能の改善も好評で、「移動中でも作業できるのが助かる」といった声も多く、利便性が大幅に向上しました。

こうした取り組みにより、UX/UI・開発・運用体制の改善が実現し、キャリアデザインセンターのアプリ利用者のエンゲージメントおよび転職成功率の向上につながっています。

アイスリーデザインは今後も、開発パートナーとしてUX/UIデザイン、システム開発、運用支援を通じて、キャリアデザインセンターのサービス価値向上とユーザー体験の最適化に貢献してまいります。

アイスリーデザインについて

アイスリーデザインは、クラウドネイティブ、アジャイル開発、デザインシステムに精通したDigital Innovatorです。UX/UIデザイン、モダナイゼーション、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。

■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：情報通信業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp



