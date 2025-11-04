持続可能な包装時代の主役――包装用ラミネーター市場、2031年に6.63億ドル規模に成長
包装用ラミネーターは、産業用の特殊機器であり、BOPP、PET、PE といったプラスチックフィルム、紙、アルミホイル、生分解性基材などの複数層の包装材料を 1 つの複合構造体に接着させ、包装用途に向けて材料の機能的特性を高めるよう設計されている。
その運転の核心をなすのは、精密駆動システムであり、加熱式又は冷却式のローラー、圧力制御装置、送り機構が含まれる。これらのシステムは、層間の均一な接着を確保する。
得られた複合材料は、耐久性、印刷適性、耐穿刺性の向上又は保存期間の延長を実現する。これらの特性は、食品包装（腐敗防止のため）、医薬品包装（汚染防止のため）、消費財包装（ブランド認知度向上及び構造的強度確保のため）において極めて重要である。
業界発展の特徴：環境対応とスマート化の両輪が加速
包装用ラミネーター産業の近年の発展は、環境負荷低減と自動化・デジタル制御技術の融合に特徴づけられている。環境面では、溶剤レスラミネーションや水性接着剤の採用が広がり、VOC排出の抑制や作業環境の改善が進む。特に欧州・日本市場では、リサイクル適性を重視したモノマテリアル構成が主流となり、ラミネーターの設計もこれに合わせて高温・高圧条件への適応性が求められている。また、スマート製造の潮流により、機械内部にセンサーやAI制御を導入し、張力、温度、速度をリアルタイムで最適化する「スマートラミネーター」が登場。これにより、熟練作業者の技術を自動化で再現し、歩留まり向上とエネルギー効率の最適化が実現している。さらに、クラウド監視システムを搭載したモデルも増加し、遠隔操作や保守の効率化も進んでいる。こうした動向が、包装業界全体の競争力を新たな段階へと引き上げているのである。
市場規模：着実な成長を続けるグローバル市場
LP Informationの最新調査「グローバル包装用ラミネーター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/95538/packaging-laminator）によれば、包装用ラミネーター市場は2025年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.1％で推移し、2031年には世界市場規模が6億6300万米ドルに達すると見込まれている。特にアジア太平洋地域では食品・飲料向けの需要拡大に伴い、設備更新投資が活発化しており、中国、インド、日本などの製造拠点では高効率・低コスト型モデルの導入が進む。一方で欧州・北米市場では、環境対応型の高性能ラミネーターが中心となり、品質保証とトレーサビリティを重視した導入が増加している。このように地域ごとに異なる需要特性がありながらも、全体としては包装技術の高度化と持続可能性の追求を背景に安定した成長が期待されている。市場は成熟化の段階にありつつも、環境規制対応やAI自動制御などの技術革新が新たな成長余地を生み出している点が特徴である。
図. 包装用ラミネーター世界総市場規模
図. 世界の包装用ラミネーター市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：グローバルリーダーが牽引する技術競争の時代
主要企業：グローバルリーダーが牽引する技術競争の時代