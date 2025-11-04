CafeGroup × LAIMAN、医療専門映像ブランド『Medistoria』を始動

科学とストーリーが融合する、新しいメディカル映像のかたち

CafeGroup株式会社

高品質CG制作で定評のあるCafeGroup株式会社と、医療・医学に特化したメディカルクリエイ

ター(R)チーム株式会社LAIMANがタッグを組み、医療分野に特化した新ブランド『Medistoria（メ

ディストリア）』を設立しました。

『Medistoria』は、Medical（医療） × Historia（物語） を語源とし、

“Science to Story. Story to Soul.” をコンセプトに掲げています。

専門性と感情の両立という課題に対し、「科学的正確さ」と「心に届く物語性」を兼ね備えたメディ

カルコンテンツを創出します。

万博での共同制作を経て、生まれた想い

ブランド立ち上げの背景には、2025年大阪・関西万博でのプロジェクトがあります。

両社は、再生医療のスタートアップ企業「ヒューマンライフコード株式会社」と共に、へその緒由

来の医療技術をテーマとしたショートムービーを制作。

この経験を通じて、「正確に伝えること」と「伝わるかたちに変換すること」の両立が、医療コミュニ

ケーションにおいて極めて重要であることを再認識しました。

正確さと感情、両方を届ける“メディカルストーリーテリング”

『Medistoria』は、次のような領域に対応する映像制作を展開していきます：

CafeGroup/LAIMANより

- 再生医療や先端医療技術の可視化- 患者向けのわかりやすく優しい説明動画- 医療教育・学会用コンテンツ- 製薬・医療機器企業のブランディング映像- オンライン診療やウェブ問診などのUI設計支援

難解な医療情報に「物語」という形を与えることで、人の心に自然と届く映像が生ま

れる── それが私たちの信じる、メディカルアニメーションの力です。

正確でありながら、人間味のある表現を追求し続けます。

今後の展望

日本国内にとどまらず、世界に向けても“心に届く医療”をテーマに、映像によるメディカルコミュニ

ケーションを加速していきます。

第一弾コンテンツとして、制作の舞台裏やクリエイターインタビューを含む特設ページがCGWorld Webにて公開されました。

https://cgworld.jp/article/2510-medistoria.html

会社概要

CafeGroup株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区猿楽町11-6 サンローゼ代官山 3F- 代表者：代表取締役 岸本 浩一- 事業内容：3DCG制作事業・IP制作事業・システム開発事業・投資事業など

「CG制作を軸に、エンジニアリングやAI 技術を統合」して新たなクリエイティブの価値を提供。

3DCGを核に、多様な専門領域のスペシャリストが集結する、国内屈指の表現力を誇るクリエイティブ集団。 映画、アニメ、ゲームなど、数多くの話題作を制作しています。

国内最大級の制作体制を有し、デザイン・映像制作・アプリケーション開発まで一貫して対応。 その技術力と創造力を活かし、サイエンスと表現の融合によって新しい価値を生み出しています。

株式会社LAIMAN

- 本社所在地：東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル3階- 代表者：代表取締役 永田 徳子- 事業内容：メディカル・サイエンス分野のイラスト制作、DTP、デザイン3DCG、アニメーション

国内唯一のメディカルクリエイター(R)︎チーム。メディカル・サイエンスのコンテンツ制作を専門とし、難易度の高い情報を噛み砕き、対象者によってわかりやすく伝えるためのコンサルテーションも行う。2025年には厚生労働省がLAIMANStockwebを正式採用。情報の非対称性を解消し、すべてのひとに届くかたちへ。より優しく、より正確に。

本件に関するお問い合わせ先

CafeGroup株式会社 メディストリア事業部

E-mail：contact@medistoria.jp