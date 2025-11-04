「アキサポ」×「ガイアリゾート」のコラボレーション第一弾！11月1日より「Villa ZAO」ジェクトワンで運営開始！

株式会社ガイア

不動産の開発事業・リノベーション事業および空き家事業を展開する株式会社ジェクトワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大河 幹男 以下、ジェクトワン）は、2025年7月3日に「空き家を活用したエリア価値向上プロジェクトの検討に関する連携協定」を締結した株式会社ガイア（本社:宮城県白石市、代表取締役社長:相澤国弘 以下、ガイア）との業務提携の第一弾として、宮城県蔵王町の宿泊施設「Villa ZAO」（所在地：宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字八山4-401）を取得しました。

2025年11月1日より、オーナーとなるジェクトワンからガイアが運営委託を受け、旅館業を開始いたします。

Villa ZAO

ジェクトワンは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を機に、空き家問題の解決に向けて、翌2016年に空き家事業「アキサポ(https://www.akisapo.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AW_akisapo_00_Brand_Tokyo&gad_source=1&gad_campaignid=16708227594&gbraid=0AAAAADSDy3yLUgERPp768QsII7Ng_q4nF&gclid=CjwKCAiAwqHIBhAEEiwAx9cTeUAShPFDY21pkMOqdos80W5-wV1QcLeY_3fQlwaYg9AFavMXRJJwSRoC3n8QAvD_BwE)」を開始いたしました。これまで、数多くの空き家のお悩みに対して「アキサポ」が寄り添い、空き家の活用や買取など、さまざまな選択肢の中から最適なプランをご提案、所有者の手間なく、お悩みを解決に導いてきました。一方、ガイアは宮城県を中心に宿泊施設「ガイアリゾート(https://gaia-resort.net/)」を運営し、空き家等を活用してまち全体を活性化させる「アルベルゴ・ディフーゾ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000150804.html)」を推進、国際認証も取得しています。

両社は2025年7月、ジェクトワンが「アキサポ」で培った空き家の知見や活用スキームと、ガイアが持つ地域資源を再生・進化させるノウハウを掛け合わせ、空き家問題の解決と持続可能な地域社会の実現を目指す連携協定を締結しました。

この度の取り組みは、本連携協定におけるモデル地域「蔵王」での具体的な事業の第一歩となります。ジェクトワンは、旅館業簡易宿泊所として稼働中の物件「Villa ZAO」を取得し、2025年11月1日より事業を承継します。運営は、同日付けでガイアと管理業務委託契約を締結し、引き続きガイアが担います。ガイアの地域における豊富な運営実績と、ジェクトワンの不動産活用のノウハウを融合させ、宿泊施設の価値向上を図るとともに、蔵王エリアの活性化に貢献してまいります。

自然を感じられる露天風呂

本提携に基づき、今後はモデル地域「蔵王」において、ジェクトワンが「アキサポ」の知見を活かし、ガイアが運営する新たな宿泊施設の展開や、全国の「アキサポ」再生物件に対するガイアの運営支援、老朽化したリゾート施設や遊休別荘地の再生など、連携を拡大してまいります。両社は、空き家問題を起点とした地方創生・共生社会の実現に向け、持続可能な地域社会の構築に貢献してまいります。

調理器具や食器も取り揃えています。小上がりの和室も落ち着く空間です

本件に関するお問い合わせは、株式会社ガイア（ガイアグループ）広報部

（TEL：0224-26-8892）までご連絡ください。

アキサポに関するお問い合わせはこちら(https://www.akisapo.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AW_akisapo_00_Brand_Tokyo&gad_source=1&gad_campaignid=16708227594&gbraid=0AAAAADSDy3yLUgERPp768QsII7Ng_q4nF&gclid=CjwKCAiAwqHIBhAEEiwAx9cTeUAShPFDY21pkMOqdos80W5-wV1QcLeY_3fQlwaYg9AFavMXRJJwSRoC3n8QAvD_BwE)までご連絡ください。

ガイアグループの取り組みについて

株式会社ガイアは、宮城県蔵王山水苑エリアにおいて「蔵王福祉の森構想(http://zao-fukusi.jp/)」を推進しています。この構想は、観光・福祉・農業を一体化し、地域の自然環境や文化資源を守りながら、多世代が共生できる持続可能な社会の実現を目指しています。高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境整備や、農福連携による地域雇用の創出、子どもたちの教育や体験の場づくりなどを通じて、蔵王をモデルとした新しいまちづくりを展開しています。

また、ガイアグループは「アルベルゴ・ディフーゾ／オスピタリタ・ディフーザ」の国際認証を受け、空き家や別荘を活用した分散型宿泊を日本で具現化してきました。ガイアリゾート蔵王山水苑では約70棟の宿泊施設、観光施設、医療福祉施設などをネットワーク化し、地域文化や自然と融合した“暮らすように泊まる”体験を提供しています。

