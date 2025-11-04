映画『楓』公開記念 福士蒼汰さんと福原遥さんが訪れたテカポ湖を巡る昼と夜の2大観光付きツアー

トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社

旅行会社トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社（本社：東京都豊島区池袋）は、映画『楓』（2025年12月19日（金）公開）の公開を記念し、テカポ湖を巡る昼と夜の2大観光付きツアーの販売を開始しました。

映画『楓』は、スピッツの名曲「楓」を原案にし、福士蒼汰さんと福原遥さんが大切な人を失う運命に向き合う主人公を演じています。

そして2人を繋ぐ場所となるのがニュージーランド。雄大な空と大地が、奇跡的な巡り合いをドラマチックに彩る、忘れられないラブストーリーです。



今回、トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社は、主人公の2人が訪れたニュージーランドの南島にあるテカポ湖を巡るツアーを企画しました。

テカポ湖は、国際ダークスカイ協会（IDA） によって認定された「星空保護区（ダークスカイ・リザーブ）」の中でも、世界最高位ランクである“ゴールドティア（Gold Tier）” に選ばれた特別な場所です。

この“ゴールドティア”に認定されているのは、ナミブ砂漠（ナミビア）、アイベラ半島（アイルランド）、そしてテカポ湖（ニュージーランド） のわずか3ヵ所のみ。

世界中でたった3つしかない奇跡の星空が、ここテカポ湖であなたを待っています。

◆昼の観光：マウントジョン山頂ツアー

テカポ市内から、マウントジョンの山頂まで弊社のお客様限定の専用車で、お連れいたします。

山頂では40分程度滞在しますので、思い思いにお楽しみください。

◆夜の観光：マウントジョン天文台 星空観賞ツアー

昼間に訪れたマウントジョン山頂にある天文台まで、混載バスでご案内します。

テカポ湖ならではの美しい夜空を思いっきりお楽しみください。



▼トラベル・スタンダード・ジャパン

テカポ湖を巡る昼と夜の2大観光付きツアー

https://www.travelwith.jp/area/oceania/new-zealand/tekapo/kaede/

南十字星やマゼラン雲が輝く夜空の下、まるで宇宙に包まれるような感動体験をお届けします。

映画『楓』の世界感を体験しに、ぜひニュージーランドへ！

ツアー詳細につきましては、トラベル・スタンダード・ジャパンまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

▼映画『楓』

https://kaede-movie.asmik-ace.co.jp/

原案・主題歌：スピッツ「楓」

監督：行定勲

出演：福士蒼汰 & 福原遥

配給：東映／アスミック・エース

(C)2025 映画『楓』製作委員会

▼トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-4 池袋TAビル5階

観光庁長官登録旅行業第1949号（第1種）

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員

国際航空運送協会（IATA）公認代理店

SecurityMetrics社によるPCI DSS遵守検証実施済

https://www.travelwith.jp/

お問い合わせ電話番号：03-5956-3035

担当：吉澤