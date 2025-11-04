岩手のローストビーフ食べ比べセット、ジャパン・フード・セレクショングランプリ受賞！ 社内公募デザインで昨年度金賞から飛躍

株式会社いわちくグランプリを受賞したローストビーフ食べ比べセット

株式会社いわちく（本社：岩手県紫波郡）は、自社で製造・販売している『岩手のローストビーフ食べ比べセット』がジャパン・フード・セレクションにおいて、最高位となるグランプリを受賞しました。昨年度の金賞に続き、2年連続の受賞。初挑戦からの進化と挑戦を重ね、今年度は社内公募でパッケージを刷新。品質とデザインの両面が評価され、岩手の食の魅力を全国に届ける大きな一歩となりました。

オンラインショップ：https://iwachiku.shop-pro.jp/

■金賞からグランプリへ――挑戦のストーリー

『岩手のローストビーフ食べ比べセット』は、2024年度に初挑戦で金賞を受賞しました。その後、さらに商品を磨き上げるべく、社員の想いを形にする取り組みを経て、最高位であるグランプリに輝きました。わずか１年でのステップアップは、当社の技術や想いが審査員に評価された象徴といえます。

■岩手が誇る２大和牛を、一度に

本商品は、霜降りの旨みが特徴の「いわて牛」と、赤身の濃厚な旨みが際立つ「いわて短角和牛」を食べ比べできるセット。いわちく独自の「肉汁閉じ込めしっとり製法」により肉汁を閉じ込め、しっとり柔らかい食感を実現しました。贈答にも家庭にも選ばれる逸品です。

■社員の想いを込めたパッケージ刷新パッケージデザインを考案した藤原さん

今年度は社内公募によりパッケージデザインを一新。社員一人ひとりのアイデアを取り入れ、贈答用にも家庭用にも選ばれるデザインとして進化しました。

デザインを提案した藤原さんはこう語ります。

「商品の味には自信があり、昨年の結果は正直悔しさがありました。その想いを力に変え、今年こそグランプリを取りたいと新たなデザインを考えました」

社員ひとりひとりの創意と工夫で改善を重ねる企業文化によりグランプリ受賞を成し遂げました。

■ 知事からの温かい激励

受賞報告のため訪れた岩手県庁では、達増拓也知事に試食いただき、「どこに出しても恥ずかしくない商品」と太鼓判をいただきました。地域からの応援を受け、今後の展開にも大きな期待が寄せられています。

■ 今後の展望・販売情報

達増知事への表敬訪問

『岩手のローストビーフ食べ比べセット』は、いわちく公式オンラインショップで購入いただけます。岩手の自然と生産者の想いが詰まった味わいを、ぜひご家庭でお楽しみください。

（オンラインショップ(https://iwachiku.shop-pro.jp/)）

■株式会社いわちくについて

株式会社いわちくは、岩手県紫波郡紫波町に本社を置く、1961年創業の岩手県内唯一の産地食肉センターです。岩手県産の牛や豚を使用し、安全で衛生的な食肉加工を行っています。

◆企業理念

私たちいわちくは、「生産者と消費者を安心で結ぶかけはし」として、地域の畜産業の発展に貢献することを使命としています。食肉の品質管理と安全性に徹底的にこだわり、消費者の皆様に信頼される企業であり続けることを目指しています。

◆代表者コメント

「岩手県が誇る”いわて牛”と”いわて短角和牛”を組み合わせたローストビーフセットでグランプリをいただけたことは、岩手の畜産に携わる私たちにとって大きな誇りです。日々生産者が注いできた愛情をしっかり受け継ぎながら、これからも消費者の皆さまに“安心で美味しい岩手の味”をお届けします。」

◆会社概要

会社名：株式会社いわちく

所在地：〒028-3311 岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地120番地

代表者：代表取締役社長 藤村明智

事業内容：食肉処理・加工・販売

公式サイト：https://www.iwachiku.co.jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社いわちく 事業管理部 企画管理課

TEL：019-672-4181

E-mail：info@iwachiku.jp