内閣衛星情報センター、エンで組織の中核を担う管理職候補を公募

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年11月4日（火）より、内閣衛星情報センターの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、管理職候補となる「一般職（課長補佐級）」を公募します。下記本プロジェクト概要を紹介します。

プロジェクト概要

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/csice_2511/

外交・防衛等の安全保障や大規模災害等に対する危機管理のため、必要な情報を収集することを目的に内閣官房に設立された内閣衛星情報センター。情報収集衛星の開発・運用から画像情報分析まで行なう国内唯一の政府機関です。「総理の目」として、画像情報の収集・分析を通じて国家の的確な意思決定を支えています。

安全保障や防災における衛星情報の重要性が高まっている近年。より高性能な衛星の開発や、画像処理・分析能力の向上などを実現することが不可欠となっています。そこで今回、その変革を推進するために欠かせない、システム開発や画像分析のプロフェッショナルを募集します。内閣衛星情報センター史上、民間サイトを通じた公募は初の取り組みです。

今回募集するのは、課長補佐級の職員。入職後は経験や適性に応じて、情報収集衛星システムの開発・運用または衛星画像分析などを担います。民間企業などで培ったシステム開発や情報分析の経験を活かし、日本の安全保障に貢献するポジションです。

また、部門のマネジメントを担い、将来的には管理職としての活躍が期待されています。組織の中核を担うことから、年収は800万円以上を想定。宇宙分野の経験は問わず、異業種からのキャリアチェンジも歓迎。多くの方に挑戦の機会が開かれています。

今回の公募ではいわゆる国家公務員試験（筆記試験）は免除し、一般企業に近い形で選考を実施。幅広いバックグラウンドを有する人材を募集する狙いです。エンは『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』といった求人サービスを通じて募集をサポート。人材の採用からその後の活躍・定着まで一貫して支援します。培ってきた知見を国家と国民の安全に活かす。志ある方からのご応募をお待ちしています。

募集要項

・募集ポジション 一般職（課長補佐級）

・応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』

・応募受付期間 11月4日（火）～12月1日（月）

・特設ページ https://www.enjapan.com/project/csice_2511/

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』https://www.enjapan.com/

社会的なインパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー……等々、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結びつけ、社会の課題解決を加速させていく一大プロジェクトです。

