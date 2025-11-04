【ハレクラニ沖縄】新総料理長に早坂心吾が就任

ハレクラニ沖縄

ハレクラニ沖縄（所在地：沖縄県国頭郡恩納村名嘉真 1967-1 総支配人：福永 健司）は、2025年11月1日付けで、総料理長に早坂心吾が就任したことをお知らせします。

北海道・知床の豊かな自然の中で感性を育んだ後、2002年に料理人としてのキャリアをスタート。フレンチの巨匠、三國清三氏のもとで研鑽を積み、北海道の厳選素材を活かす創作スタイルを確立しました。その後、パークハイアット東京やアンダーズ東京のメインダイニングで腕を磨き、2015年にはザ・リッツ・カールトン東京「タワーズ」の料理長に就任。素材の持ち味を最大限に引き出すコンテンポラリーキュイジーヌのスタイルを確立しました。

ハイアット セントリック 銀座 東京、ザ・リッツ・カールトン日光、ザ・リッツ・カールトン福岡の総料理長を歴任する中で、ローカル食材にこだわり、地域や環境に配慮したサステナブルな料理を追求。常にその土地の文化と向き合いながら、新たな美食の可能性を追求し続けてきました。

【就任にあたり早坂心吾総料理長よりメッセージ】

ユニークな食文化を持つ沖縄で、ハレクラニ沖縄の総料理長として新たな一歩を踏み出せたことを心から嬉しく思います。これまでの経験を礎に、琉球独自の食材と伝統を融合しながら、OHANA(ハワイ語で家族という意味)の精神を大切に、チームと共にハレクラニ沖縄をより一層豊かなものへと育んでまいります。

新料理長を迎えたハレクラニ沖縄のレストラン＆バーは、これからさらに進化を遂げてまいります。今後の展開にどうぞご期待ください。

