【深セン（中国）2025年11月4日新華社＝共同通信JBN】このほど、第15回National Games of China（中国全国運動会）の一環として、Model（Aviation）Sport of the Mass Participation Events（模型（航空）スポーツ競技会一般参加型イベント）が深セン市竜華区で決勝戦を開催し、全国から航空模型の愛好家を引き付けました。競技会場では、選手たちが空と地上の間で模型を巧みに操作し、テクノロジーの魅力とスポーツの情熱が融合した航空模型への興奮の波を巻き起こしました。

浙江省、江蘇省、香港特別行政区などから10チーム30人の選手が参加したドローンレース（F9U）のチーム対抗戦は特に白熱し、決勝のメダルをかけて激しい戦いを繰り広げました。レース中、選手たちは専用のFPV（一人称視点）ゴーグルを装着し、ドローンのカメラからリアルタイムで送信される映像を通して、「本人が操縦する」感覚の臨場感あふれる体験をしました。深セン市竜華区に緻密に設計された立体的なコースで、選手たちは空と芝生の間で巧みにドローンを操り、二段式グラビティーゲートやスクエアシングルゲートなど、様々な形状の障害物を素早く通過しました。これらのドローンは空中で優美な弧を描き、息を呑むような、ミリ秒単位のスピードと精度を競い合う空中戦を繰り広げました。

この熱戦の開催区である竜華区では、低空経済における新たなブレークスルーとチャンスを目の当たりにすることができます。Meituanのドローンは竜華中央ビジネス街のビル群を縫うように飛行して温かい食事を配達し、緊急ドローンは医療検査サンプルの輸送時間を従来の20‐30分からわずか3‐7分に短縮しました。そしてDamodaのドローン編隊は世界中の夜空に素晴らしいデジタルアートを描き、光を通して中国の物語を伝えています。かつてSFの世界だったこれらの光景は、深セン市竜華区の革新的な企業によって命が吹き込まれ、現実になりました。

Longhua District Convergence Media Center of Shenzhen（深セン市竜華区総合メディアセンター）によると、竜華区は中国で初めて「低空経済試験区」の建設を提案した区域であり、政策、テクノロジー、実用化の革新を追求し、低空経済を産業発展の重要な原動力とすべく取り組んでいます。竜華区は2025年までに445社の低空経済関連企業を誘致し、製造からサービスに至る完全な産業チェーンを形成しています。竜華区の低空経済は世界からも大きな注目を集めています。同区内のドローン飛行回数は増加を続け（2024年には22万5000回）、年間生産額は60億元を超えると予想されており、中国の低空経済発展の中心地になっています。

ソース：Longhua District Convergence Media Center of Shenzhen