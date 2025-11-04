「東京eスポーツフェスタ2026」ｅスポーツ競技大会の開催日程及び実況・解説者が決定！

東京eスポーツフェスタ実行委員会

東京ｅスポーツフェスタ実行委員会は、ｅスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、ｅスポーツの競技大会と関連産業展示会等で構成するイベント「東京ｅスポーツフェスタ2026」を令和８年１月９日から11日までの３日間、東京ビッグサイトにて開催します。

この度、ｅスポーツ競技大会６種目の開催日程及びフェスタを盛り上げていただける実況・解説者が決定しましたので、お知らせします。多くのみなさまからの大会エントリーをお待ちしております。

ｅスポーツ競技大会実施概要

ｅスポーツ競技大会は、以下６種目で実施し、各種目・部門１位の参加者に“東京都知事杯”を贈呈します。

「eFootball(TM)」シリーズ

・使用機器：[スマートフォン]

・メーカー：コナミデジタルエンタテインメント

・内容等：実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめるサッカーゲーム

・部門：○オープン（小学生以上）

グランツーリスモ７

・使用機器：[PlayStation(R)5／PlayStation(R)4]

※決勝大会は[PlayStation(R)5]を使用

・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・内容等：レースを中心に、モータースポーツを仮想体験できるリアルドライビングシミュレーター

・部門：○オープン（小学生以上）

太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル

・使用機器：[Nintendo Switch(TM)／太鼓とバチ for Nintendo Switch]

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・内容等：音楽のリズムに乗って流れてくる音符に合わせて太鼓をたたき、誰でも演奏を楽しめるバラエティ和太鼓リズムゲーム

・部門：○一般部門（小学生以上）、○小学生部門

パズドラ

・使用機器：[スマートフォン]

・メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテイメント

・内容等：同じ色のドロップを縦か横に３つ以上並べて消して敵モンスターを攻撃し、ダンジョンクリアを目指すパズルＲＰＧ

・部門：○オープン（小学生以上）

ぷよぷよｅスポーツ

・使用機器：[PlayStation(R)4]

・メーカー：セガ

・内容等：上から落ちてくる同じ色の「ぷよ」を４つ以上つなげて消すことで対戦相手を攻撃するアクションパズルゲーム

・部門：○オープン（小学生以上）

ストリートファイター6

・使用機器：[PlayStation(R)5]

・メーカー：カプコン

・内容等：革新的なゲームプレイ機能や、あらゆる面でさらに進化したビジュアルが搭載されている対戦格闘ゲーム

・部門：○オープン（小学生以上）

ｅスポーツ競技大会実施詳細

各競技へのエントリーは公式ウェブサイト（ https://tokyoesportsfesta.jp ）からお申込みください。各競技のマニュアルや規約等についても、随時公式ウェブサイトにて更新いたします。また、オンライン予選を除く予選及び決勝大会については、東京ビッグサイト南１・２ホールにて実施いたします。

■メーカー：コナミデジタルエンタテインメント

■スケジュール / 大会形式

・エントリー：2025年12月1日(月)～2025年12月14日(日)23:59

・当日会場予選

2026年1月11日(日)

大会形式：最大128名によるスイスドロー5回戦を行い、上位4名が決勝大会に進出します。

※全ての試合はBo1形式にて実施します。

・決勝大会

2026年1月11日(日)

大会形式：4名によるシングルエリミネーショントーナメントを実施。

※全ての試合はBo3形式にて実施します。

■備考：参加者上限128名（抽選）

■メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

■スケジュール / 大会形式

・エントリー：2025年11月24日(月)～2025年12月7日(日)23:59

・オンライン予選

2025年12月13日(土)または12月14日（日）

※割り振られる予選グループの日程にご参照ください。予選グループについて参加者からの要望は受け付けません

・決勝大会

2026年1月11日(日)

■備考：参加者上限120名（先着）

■メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

■スケジュール / 大会形式

本大会は「太鼓の達人 ドンカツカップ2025/2026」のラストチャンス予選、決勝大会として実施されます。

＜一般部門・小学生部門 共通＞

・ラストチャンス予選

エントリー：2025年12月1日(月)～2025年12月14日(日)23:59

開催日：2026年1月9日(金)

指定された課題曲2曲をそれぞれ2回プレイし、各曲のベストスコアの合計上位2名が決勝大会に進出

・決勝大会

2026年1月10日(土)

大会形式：エリア予選、WEB予選、ラストチャンス予選を勝ち抜いた各部門8名による課題曲2曲の合計スコアを競うシングルエリミネーショントーナメント

■備考：

ラストチャンス予選

・参加者上限

＜一般部門＞16名(抽選)

＜小学生部門＞16名（抽選）

■メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテイメント

■スケジュール / 大会形式

・エントリー：2025年11月4日(火)～2025年11月25日(火)11:59

・オンライン予選

2025年11月17日(月)12:00～2025年11月24日(月)23:59

大会形式：ゲーム内「ランキングダンジョン」を用いたスコアアタックの結果上位144名が決勝大会に進出。

※決勝大会に進出できるのはゲーム内からエントリーを完了した方に限ります

・決勝大会

2026年1月10日(土)

大会形式： 4人でガチ【対戦】を用いて実施。1回戦では144名を36グループ×4名に分け、各グループの上位1名が2回戦へ進出。 2回戦では36名を9グループ×4名に分け、各グループの上位1名が3名1グループで行われる準決勝へ進出。各グループを勝ち抜いた3名が決勝戦で優勝を争います。

■備考：参加者上限 無制限

■メーカー：セガ

■スケジュール / 大会形式：

・エントリー

一次募集：2025年11月17日(月)～2025年12月14日(日)23:59

二次募集：2025年12月15日(月)～2026年1月4日(日)23:59

※一次募集で参加者上限に達した場合、二次募集は実施しません

・当日会場予選

2026年1月11日(日)

大会形式：参加者をブロック分けし総当たり戦で実施。

各ブロックにおける成績上位者を選出し、計16名が決勝大会に進出します。

・決勝大会

2026年1月11日(日)

大会形式：16名による5勝先取のシングルエリミネーショントーナメントを実施

■備考：参加者上限128名(抽選)

■メーカー：カプコン

■スケジュール / 大会形式：

・エントリー：2025年12月1日(月)～2025年12月14日(日)23:59

・当日会場予選

2026年1月10日(土)

大会形式：参加者を2ブロックに分け、それぞれのブロックでBo3形式のシングルエリミネーショントーナメントを実施。

両ブロックの上位3名ずつ、計6名が決勝トーナメントに進出します。

・決勝大会

2026年1月10日(土)

大会形式：計8名でBo5形式のシングルエリミネーショントーナメントを実施。

※決勝トーナメントは、当日会場予選で選出された6名に加え、運営から招待されたゲストプレイヤー2名が加わります。

■備考：参加者上限128名(抽選)

(C)Konami Digital Entertainment "eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。／(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Gran Turismo” logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.／太鼓の達人(TM)ドンダフルフェスティバル ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc. Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.／(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.／(C)SEGA／(C)CAPCOM

競技大会実況・解説

「eFootball(TM)」シリーズ実況：岸 大河

解説：ちょぶり

応援団長：ヒカックゲームズ

グランツーリスモ7実況：水上 侑

解説：岩浪 将

太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル実況：平岩 康佑

解説：ごには

パズドラ実況：山内 隼鷹

解説：ゆわ

ぷよぷよeスポーツ実況：水上 侑

解説：Tom

ストリートファイター6実況：アール

解説：ハメコ。

（参考）フェスタ開催概要

