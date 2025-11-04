【X運用】3ヶ月でフォロワー1万人達成！SNS運用の“内製化支援”に特化した「Xコンサル」開始 ― CoreValue株式会社が月額2万円で提供開始 ―
サービスリリースの背景
弊社はX運用代行に特化したSNS運用代行をしております。ECサイト、生成AI、エンジニア、マッチングサイト、アプリ、経営者個人アカウント、スクールなどあらゆるジャンルのX運用代行に対応しております。
弊社ではX運用代行のサービスを多く方にご利用いただいておりますが、「社内で内省化」したいというお声を多くいただきます。そこでこの度、弊社で月額2万円のXコンサルサービスを開始いたしました。
Xコンサルとは？
Xコンサルは「X運用を自社で内省化したい」という方におすすめのサービスです。
月額2万円、初期費用10万円からご利用が可能です。
CoreValue株式会社のXコンサルでは以下のお悩みを解決することができます。
・X運用代行を任せるだけの予算がない
・社員にXなどのSNSに強い人材の育成やノウハウを残したい
・Xを運用しているものの成果が出ない
・Xで集客や採用をしたいが何から始めたら良いのか分からない
Xコンサルでは、予算を抑えて、Xで成果を出すことができます。
Xコンサルの内容
Xコンサルでは以下のサービス内容を提供させていただきます。
・アカウント設計
・プロフィール作成
・中長期の戦略方針の作成
・Xマーケティングに関する知見の共有
・投稿に関するアドバイス
・チャットでの質疑応答
・月1回のミーティング
料金体系[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150854/table/5_1_359e853a60b98de12e5dc0458db4216d.jpg?v=202511040258 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150854/table/5_2_414bac38ffa15ba5600e8c883bdc8899.jpg?v=202511040258 ]
ご契約してから2週間後にサービス開始とさせていただきます。
また最低契約期間は特に設けておりませんので、いつでも解約が可能です。
弊社のX運用代行実績
弊社のX運用代行の実績の一部を記載させていただきます。
・1ヶ月の採用お問い合わせ数7件
・約３ヶ月で企業アカウントフォロワー（0→10,000人）
・１ヶ月でフォロワー（7,000→15,000人）
・企業アカウント2ヶ月半でフォロワー（7,000→20,000人）
・１ヶ月弱でオンラインサロン100人加入
・１ヶ月で経営者アカウントフォロワー（0→1,000人）
・コーチングや講座等の30件以上の受注実績
・２ヶ月目でクライアント数百万円のTOB案件を受注
・2日で1投稿100万インプ
・クライアント2週間弱で１ポスト650万回インプ
・クライアント１ヶ月半でabema TV取材依頼
・クライアント１ヶ月で30万円のBtoB案件受注
・クライアント数万回インプ多数
・お問合せ数3倍
弊社はこれまで数多くの企業様のX運用代行をさせていただきました。
その知見やノウハウを企業様の内省化にお役立ちできればと思います。
ただいま無料相談を実施しているので、ご興味がある方は下記フォームからご連絡ください。
無料相談 :
https://forms.gle/ixyxqC9rQi7vMAkW9
事業者名：CoreValue株式会社
代表者名：田邊光史郎
所在地：〒436-0074 静岡県掛川市葛川３０５－１ スカイロイヤル12 3C
メールアドレス：tanabe@corevalueinc.co.jp
HP：https://xn--2qq52eu3bc3s.jp