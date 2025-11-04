Zenza Capital PTE Limited、世界初のSEC準拠「暗号資産転換型社債」を発表 -分散型金融（DeFi）と伝統的金融を融合する

Zenza Capital PTE. Limited

シンガポール発 -2025年11月4日-

革新的なDeFiソリューションで業界をリードする Zenza Capital PTE Limited は本日、世界初のSEC準拠「暗号資産転換型社債」のローンチに成功した と発表しました。この画期的な金融商品は、暗号資産投資のアクセス性と安全性を高め、国際的な規制枠組みに準拠するという点で、極めて重要な前進を示すものです。

わずか5年前に登場したビットコインETF（上場投資信託）は、投資の新時代を切り開く画期的な転換点となりました。これにより、投資家は伝統的金融の安全性を保ちながら、ビットコインの急速な成長に参加することが可能となりました。現在、ETFはデジタル資産エコシステムにおいて欠かせない存在となっており、ビットコインにとどまらず、多様なオルタナティブ資産へと対象を広げる商品が次々に登場しています。この勢いを背景に、Zenza Capital PTE Limited は新たなDeFi金融商品を先駆けて導入しており、すでに多くの投資家から高い関心を集めています。

本転換社債は、米国証券取引委員会（SEC）の規定に従ってシェルフ登録される予定であり、満期時には投資家が柔軟な転換オプションを行使できる仕組みを備えています。本転換社債の保有者は、投資額を市場価格に対して最大25％の割引でRYO Coinに転換するか、あるいは同社の株式に転換するオプションを選ぶことができます。このハイブリッド型商品は、従来型債券の安定的利回りと暗号資産・株式投資の成長可能性を組み合わせながら、コンプライアンス順守と投資家保護を最優先に設計されています。

本商品が堅牢かつ信頼性の高いものとなるよう、Zenza Capital PTE Limited は過去2年間にわたり、国内外の有力法律事務所やアドバイザリー会社と緊密に連携してきました。メリーランド州の Shulman Rogers, Gandal, Pordy & Ecker P.A.、シンガポールの Linklaters LLP などの主要米国法律顧問がフレームワークを精査し、これまでの暗号資産プロジェクトに対するSECの執行措置から教訓を得ています。この徹底的なデューデリジェンスにより、米国の主要商品取引法専門弁護士によって検証された堅牢なコンプライアンス体制が整備され、各国の規制リスクを効果的に抑制する仕組みが確立されました。

これらの施策を補完する形で、Zenza Capital PTE Limited は、KYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）の包括的プロトコル構築に Guidehouse と提携し、企業税務アドバイザリーには PwCシンガポール、独立監査には KPMGシンガポールをそれぞれ起用しました。これらの提携は、Zenza Capital PTE Limitedの透明性とセキュリティ確保、グローバル普及への取り組みを示すものであり、本暗号資産転換型社債が米国および国際市場で円滑に受け入れられることを想定しています。

「この歴史的マイルストーンは、当社チームの革新性と誠実性への揺るぎない献身の証です。SEC準拠の、従来型債券と暗号資産を結ぶ世界初の暗号資産転換型社債を開発することで、DeFiの可能性を新たなステージへ押し広げ、世界中のユーザーに信頼されるデジタル決済ソリューションの構築を推進しています」と、Zenza Capital PTE Limited・財務チーフアナリスト、ブッチ・タカオカは述べています。

Zenza Capital PTE Limited は、デジタル資産へのアクセスをより広く一般に提供する取り組みを推進し、DeFiが既存の金融システムとシームレスに統合される次世代金融環境の実現を目指しています。

Zenza Capital PTE Limitedについて

Zenza Capital PTE Limited は、分散型金融（DeFi）分野のリーダーとして、暗号資産を個人投資家や機関投資家に安全かつコンプライアンスに準拠した形で提供しています。旗艦プロジェクトであるRYO Coinや革新的な金融商品を通じて、同社は高い信頼性と効率性をもって、デジタル決済のグローバルな普及を推進しています。

メディアお問い合わせ先：

Butch Takaoka / Chief Financial Analyst

Zenza Capital PTE Limited

Email: info@ryobond.com

Website: www.ryobond.com(https://ryobond.com/)

参加に関する詳細情報やご質問は、上記のメディア担当までご連絡ください。