トイレトレーラーの設置訓練を実施します

ふじみ野市役所

ふじみ野市では発災時に、災害対策本部(行政)、地域防災拠点(指定避難所の市職員・施設職員・地域の拠点協力員)、地区対策本部(自主防災組織と市民)という３層が密接に連携し、活動することとしています。

「ふじみ野市総合防災訓練」は、市内の２０か所の指定避難所を市民とともに開設する、市民参加型の総合防災訓練であり、３層構造の実効性を確認する訓練が特徴です。

また、本年度は新たに導入したトイレトレーラーの設置訓練を行います。

トイレトレーラーは４室の個室を備え、温水洗浄便座、ベビーキープなどを装備した衛生面にも優れた移動式のトイレで、ふじみ野市PR大使「ふじみん」が全面にラッピングされたかわいいデザインとなっています。

今後は、国の災害対応車両検索システム（D-TRACE）や民間のネットワークを活用し、全国の自治体と相互に派遣し合うことにより、災害対応力の強化を図ります。この機会にぜひトイレトレーラーをご覧ください。

ふじみ野市のトイレトレーラ日時

令和7年１1月9日（日）午前８時３０分～正午

場所

ふじみ野市役所（災害対策本部）、地域防災拠点(全２０カ所の指定避難所）、地区対策本部(自主防災組織・市民)ほか市内全域

※指定避難所である福岡中学校（9:30～9:50）と大井東中学校（10:40～11:00）で、トイレトレーラーを設置します。

実施体制

災害対策本部：設置・運営、「防災情報共有システム」・「ふじみ野市総合防災情報システム」を活用した、情報収集、発信訓練

地域防災拠点：トイレトレーラー設置、防災関係機関（自衛隊、警察、消防、医師会、協定事業者など）との連携による、物資の搬出入訓練、講話、起震車体験、道路啓開訓練など

地域（地区対策本部）：炊き出し、資機材の確認、避難などの自主訓練

問い合わせ

危機管理防災課（電話049-262-9017）