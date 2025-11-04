「ほけんの110番」が2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 保険相談ショップランキングで3年連続総合第1位を獲得！

株式会社ほけんの110番2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 保険相談ショップ ランキングにおいて、3年連続で総合1位を獲得いたしました。

株式会社ほけんの110番（本社：福岡県糟屋郡粕屋町、代表取締役社長：山本真一郎、公式サイト： https://www.e-hoken110.com (https://www.e-hoken110.com)）は、2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 保険相談ショップ ランキングにおいて、3年連続で総合1位を獲得いたしました。

さらに、評価項目8項目中7項目で1位を獲得し、特に「スタッフの対応」「利用のしやすさ」では4年連続1位という快挙を達成いたしました。

このような高い評価をいただけたのは、日頃よりご利用いただいているお客様のご支援と信頼の賜物であり、心より感謝申し上げます。

■ スタッフの対応力・利用のしやすさが選ばれる理由

「ほけんの110番」は、保険のプロフェッショナルとして、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い、丁寧で分かりやすいご提案を心がけています。今回のランキングでも「スタッフの対応」「利用のしやすさ」が4年連続で1位を獲得しており、当社のスタッフが提供するサービスの質が高い評価を受けております。

お客様からは「親切で話しやすい」「状況をすぐに理解してくれた」「安心して相談できた」といった声を多数いただいており、スタッフ一人ひとりの真摯な対応が信頼につながっています。

今後も、スタッフのサービス力をさらに高めるべく、教育・研修体制の強化を図り、より多くのお客様にご満足いただけるよう邁進してまいります。

■ 7項目で1位を獲得！お客様の声が私たちの原動力です

今回のランキングでは、総合ランキングのほか「利用のしやすさ」「スタッフの対応」「スタッフの提案力」「取扱商品の充実さ」「契約手続き」「サイトの使いやすさ」「アフターフォロー」の7項目においても、調査対象18サービス中トップの評価をいただきました。多くのお客様に評価をいただけていることを、大変光栄に思っております。

■ 全国124拠点、40社以上の保険商品から最適なプランをご提案

ほけんの110番は、全国124拠点に展開する保険ショップとして、生命保険・損害保険を含む40社以上の保険商品を取り扱っております。お客様のご希望やライフプランに合わせて、最適な保険を比較・ご提案することを大切にしています。

ご相談は来店・訪問・オンラインの3つのスタイルからお選びいただけ、契約後のアフターフォローまで無料で対応しております。保険のことがよくわからない、見直しをしたい、そんな時はぜひお気軽にご相談ください。 お近くの店舗検索やご相談予約は、公式サイト（ https://www.e-hoken110.com ）からも受け付けております。

■ 「この営みに関わるすべての人の幸福な人生を追求し続ける」

私たちの理念は、「この営みに関わるすべての人の幸福な人生を追求し続ける」こと。お客様はもちろん、スタッフやその家族、地域社会に至るまで、関わるすべての人々の幸せを願い、日々サービスの向上に努めてまいりました。

今回の受賞は、そうした取り組みが形となって評価された結果であり、私たちにとって大きな励みとなっています。

■ 創業20周年に向けて感謝の気持ちを胸に、これからも信頼される保険ショップへ

ほけんの110番は2026年に創業20周年を迎えます。これも多くのお客様に支えられてきたからこそと改めて感謝申し上げます。今後も「ほけんの110番」は、さらにお客様にとって最も信頼できる保険のパートナーであり続けるために、スタッフの力を最大限に活かし、サービスの質をさらに高めてまいります。

保険に関する不安や疑問があれば、ぜひ私たちにお任せください。サービスの詳細やご相談は、公式サイト（ https://www.e-hoken110.com ）でもご確認いただけます。皆さまのご期待に応えられるよう、スタッフ一同、誠心誠意サポートいたします。

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 保険相談ショップランキングの調査概要はこちらをご覧ください。

https://life.oricon.co.jp/rank_hokenshop/