【サービス名変更のお知らせ】クオーレが運営する「不用品回収アース」が11月4日より「不用品回収クオーレ」に変わり、クオーレが運営するサービスの名称が全て「不用品回収クオーレ」に統一されます

株式会社クオーレ（代表取締役：竹本泰志、本社：愛知県大府市）は、当社が運営する不用品片付けサービス「不用品回収アース東京」「不用品回収アース神奈川」「不用品回収アース千葉」「不用品回収アース埼玉」の名称を、2025年11月4日よりそれぞれ「不用品回収クオーレ東京」「不用品回収クオーレ神奈川」「不用品回収クオーレ千葉」「不用品回収クオーレ埼玉」に変更することをお知らせいたします。また今回の変更により、当社が運営をするサービスの名称が全て「不用品回収クオーレ」に統一されます。

■変更内容

当社が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を対象地域として運営する不用品片付けサービス「不用品回収アース東京」「不用品回収アース神奈川」「不用品回収アース千葉」「不用品回収アース埼玉」の名称を、2025年11月4日よりそれぞれ「不用品回収クオーレ東京」「不用品回収クオーレ神奈川」「不用品回収クオーレ千葉」「不用品回収クオーレ埼玉」に変更いたします。

また併せて、各地域の「遺品整理アース」「ゴミ屋敷片付けアース」も、それぞれ「遺品整理クオーレ」「ゴミ屋敷片付けクオーレ」に変更いたします。

今回の変更に伴い、各県で運営するWEBサイトの名称を以下のように変更いたします。なお、この名称変更によるURLの変更はございません。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79600/table/124_1_5ea3e9cbf5643f945c980863a06eef01.jpg?v=202511040258 ]

■変更の背景

これまで当社では地域ごとに異なる名称を用いて地域に密着したサービス展開を行ってまいり、それぞれの地域において最大級の不用品片付けサービスへ成長してきた自負がございます。そうした中、今後もお客様により一層安心してご利用いただけるようになるため、またマーケティング投資をより効果的に行うために、サービス名称を企業ブランド名に統一することといたしました。今回の「不用品回収アース」の「不用品回収クオーレ」への変更により、当社が運営をするサービスの名称が全て「不用品回収クオーレ」に統一されます。

■当社が運営・サービス提供するサービスのWEBサイト

・不用品回収クオーレ東京 https://www.huyouhinkaisyuu-tokyo.com/

・不用品回収クオーレ神奈川 https://www.huyouhinkaisyuu-yokohama.com/

・不用品回収クオーレ千葉 https://www.huyouhinkaisyuu-chiba.com/

・不用品回収クオーレ埼玉 https://www.huyouhinkaisyuu-saitama.com/

・不用品回収クオーレ茨城 https://www.contis-plage.org/

・不用品回収クオーレ栃木 https://www.huyouhinkaisyuu-tochigi.com/

・不用品回収クオーレ群馬 https://www.huyouhinkaisyuu-gunma.com/

・不用品回収クオーレ静岡 https://www.huyouhinkaisyuu-shizuoka.com/

・不用品回収クオーレ名古屋 https://www.huyouhinkaisyuu-nagoya.com/

・不用品回収クオーレ岐阜 https://www.huyouhinkaisyuu-gifu.com/

・不用品回収クオーレ宮城 https://www.huyouhinkaisyuu-miyagi.com/

・不用品回収クオーレ青森 https://www.huyouhinkaisyuu-aomori.com/

・不用品回収クオーレ秋田 https://www.huyouhinkaisyuu-akita.com/

・不用品回収クオーレ岩手 https://www.huyouhinkaisyuu-iwate.com/

・遺品整理クオーレ東京 https://www.ihin-seiri-tokyo.com/

・遺品整理クオーレ神奈川 https://www.ihin-seiri-yokohama.com/

・遺品整理クオーレ千葉 https://www.ihin-seiri-chiba.com/

・遺品整理クオーレ埼玉 https://www.ihin-seiri-saitama.com/

・遺品整理クオーレ茨城 https://www.ihin-seiri-ibaraki.com/

・遺品整理クオーレ栃木 https://www.ihin-seiri-tochigi.com/

・遺品整理クオーレ群馬 https://www.ihin-seiri-gunma.com/

・遺品整理クオーレ静岡 https://www.ihin-seiri-shizuoka.com/

・遺品整理クオーレ名古屋 https://www.ihin-seiri-nagoya.com/

・遺品整理クオーレ岐阜 https://www.ihin-seiri-gifu.com/

・遺品整理クオーレ宮城 https://www.ihin-seiri-miyagi.com/

・遺品整理クオーレ青森 https://www.ihin-seiri-aomori.com/

・遺品整理クオーレ秋田 https://www.ihin-seiri-akita.com/

・遺品整理クオーレ岩手 https://www.ihin-seiri-iwate.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ東京 https://www.gomiyashikikatazuke-tokyo.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ神奈川 https://www.gomiyashikikatazuke-yokohama.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ千葉 https://www.gomiyashikikatazuke-chiba.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ埼玉 https://www.gomiyashikikatazuke-saitama.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ茨城 https://www.gomiyashikikatazuke-ibaraki.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ栃木 https://www.gomiyashikikatazuke-tochigi.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ群馬 https://www.gomiyashikikatazuke-gunma.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ静岡 https://www.gomiyashikikatazuke-shizuoka.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ名古屋 https://www.gomiyashikikatazuke-nagoya.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ岐阜 https://www.gomiyashikikatazuke-gifu.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ宮城 https://www.gomiyashikikatazuke-miyagi.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ青森 https://www.gomiyashikikatazuke-aomori.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ秋田 https://www.gomiyashikikatazuke-akita.com/

・ゴミ屋敷片付けクオーレ岩手 https://www.gomiyashikikatazuke-iwate.com/

・ゴミ屋敷バスター七福神 https://777fukujin.com/

・不用品回収プログレス（業務提携） https://www.huyouhinkaisyuu-progress.com/

・遺品整理プログレス（業務提携） https://www.ihinseiri-progress.com/

・ゴミ屋敷片付けプログレス（業務提携） https://www.gomiyashikikatazuke-progress.com/

・特殊清掃プログレス（業務提携） https://www.tokusyuseisou-progress.com/

・買取専門店ウリエル https://www.uriel-cuore.co.jp/

■会社概要

社名：株式会社クオーレ

本社所在地：愛知県大府市柊山町8-53-2

代表取締役：竹本泰志

事業内容：不用品片付け、遺品整理・生前整理、ゴミ屋敷清掃、総合リユース

コーポレートサイト：https://cuore-group.com/