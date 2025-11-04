大会開始15分でまさかの退場に！？リラックマが『第3回TOKYOぼーっとする大会』に参加しました

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、2025年11月3日（月・祝）に渋谷区 MIYASHITA PARKにて行われた『第3回TOKYOぼーっとする大会』に「リラックマ」が参加したことをお知らせします。

リラックマは、今年夏に大阪・関西万博にて開催された90分間ただ“ぼーっと”過ごすだけで心身を整える国際ウェルネス競技『ぼーっとする大会』大阪大会に続き、今回の『第3回TOKYOぼーっとする大会』にも参加し、大会参加者とともに“ぼーっとする時間”を過ごしました。

開催前、リラックマが“ぼーっとするお手本”をステージで披露！

大会当日、リラックマは競技前の会場に登場し、開催前の“ぼーっとする”お手本をステージ上で披露しました。

日頃からのんびりだらだらごろごろ過ごしているリラックマは、まさに“ぼーっとのプロ”。

来場者たちの前でゆったりとした時間を体現し、会場を癒しの空気で包みました。

まさかのレッドカード！？15分で退場のハプニングも

競技がはじまると、リラックマは青空の下、芝生の上で参加者とともに“ぼーっと”開始。ところがマイペースな性格が出てしまい、途中で後ろを振り返ったり、呼吸するクッション「fufuly」を渡されるも落としてしまう場面も。

結果、開始からわずか15分で、リラックマにはレッドカードが出され、強制退場となりました。

大会に参加するリラックマ大会参加者を見てしまうリラックマレッドカードを出されてしまったリラックマSPに連れられ、強制退場となったリラックマ

大会終了後、見事優勝した参加者に『リラックマグッズ詰め合わせセット』を贈りました！

リラックマは開始15分で退場となってしまいましたが、大会終了後の表彰式では優勝者に『リラックマグッズ詰め合わせセット』をプレゼント。大会参加者との集合写真にも登場し、終始会場を和ませました。

イベント概要

開催日：2025年11月3日(月・祝)

時間：11:30～20:00

会場：渋谷区 MIYASHITA PARK(芝生広場)

主催：一般社団法人渋谷未来デザイン・株式会社VIS・Woopsyang company

対象：10代・20代のZ世代限定

「ぼーっとする大会」とは？

2014年韓国発祥、世界6カ国で愛されてきた“spaceout competition”の日本版で、著名芸人の実況が入り、オーディエンス投票と心拍数チェックによる技術採点を組み合わせたユニークさが特徴です。情報過多時代におけるストレスと注意力枯渇という社会課題に対し、「笑い×余白」の体験価値を提示します。

■『ぼーっとする大会』HP

https://bo-ttosuru.com/

リラックマが参加者として登場！“何もしない”競技との親和性

リラックマはいつもマイペースでごゆるりと過ごしている着ぐるみのクマ。のんびりだらだらごろごろしながら日常を送っています。リラックマは毎日頑張るあなたに癒しとやさしさ、くすっと笑えるささやかな時間をお届けしています。このたび、本大会の“何もしない”という特徴と「情報過多時代におけるストレスと注意力枯渇という社会課題に対し、『笑い×余白』の体験価値を提示する」というコンセプトとリラックマのキャラクター性が重なり、参加する運びとなりました。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.