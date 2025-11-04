コンチネンタルタイヤ・ジャパン、「PremiumContact 6」がHonda新型「PRELUDE」に新車装着

コンチネンタルタイヤ・ジャパン株式会社

コンチネンタルタイヤ・ジャパン株式会社（所在地：東京都品川区／代表取締役社長：リ シン）のスポーティコンフォートタイヤ「PremiumContact 6（プレミアムコンタクト シックス）」が、本田技研工業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三部 敏宏）の新型「PRELUDE（プレリュード）」に新車装着用タイヤとして採用されました。

■ 新型PRELUDEについて（Honda発表より）

新型PRELUDEは、大空を自由にどこまでも飛べるグライダーを発想の起点とし、優雅に滑空するような高揚感と非日常のときめきを感じさせるクルマを目指し、「UNLIMITED GLIDE」をグランドコンセプトとしました。Honda独自のハイブリッドシステム「e:HEV」をさらに進化させ、「操る喜び」を継承しながら、環境性能や日常での使い勝手も追求した電動化時代の新しい「スペシャリティスポーツ」の先駆け・前奏曲（プレリュード）となるモデルです。

■ 採用タイヤ「PremiumContact 6」について

「PremiumContact 6」は、欧州を中心に高く評価されているプレミアムセグメントタイヤで、快適性とスポーツ性を高次元で融合したスポーティコンフォートタイヤです。

独自の「セーフティ・シリカ・コンパウンド」により、濡れた路面でも乾いた路面でも安定したグリップ力を発揮。雨天時でも確かな制動性能を発揮します。また、トレッド面と溝パターンの高い剛性設計により、車内ノイズを低減しながら、燃費性能と乗り心地の向上を実現しています。

さらに、コンフォート・パフォーマンス・フットプリントにより、長距離ドライブでも快適な走行をサポート。緻密に設計されたマクロブロックデザインが高速走行時の安定性とコーナリング性能を高め、よりスポーティなドライビングフィールを提供します。車両のパワーを的確に路面へ伝達することで、「思いのままに操る」走りを可能とし、「PremiumContact 6」は、Hondaが掲げる「UNLIMITED GLIDE」というコンセプトにふさわしい爽快なドライビング体験を支えます。

【装着タイヤ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31803/table/91_1_6192163e3a0912a8f9c6d6f1e64356c7.jpg?v=202511040228 ]

【装着車両写真】

