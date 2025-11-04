プラステ、発熱保温機能であたたかく、カシミヤ混で上質な肌ざわりを実現 レイヤードスタイルに最適な「ウォームリザーブカシミヤブレンド」シリーズを発売

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループのきちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」は、東レとの共同開発によって誕生した、高機能素材を使用した新シリーズ「ウォームリザーブカシミヤブレンド」を、2025年11月21日（金）より発売いたします。吸湿発熱・保温・ストレッチなどの機能を備えた素材にカシミヤ12％を配合し、暖かさと上質な滑らかさを実現。ほどよくゆとりのあるサイズ感や、袖のシャーリングデザインにより、冬のレイヤードスタイルを完成させるTシャツ2型を展開します。

【「ウォームリザーブカシミヤブレンド」シリーズについて】◯吸湿発熱や保温性の高機能性と、カシミヤの上質な柔らかさ

吸湿によって発熱するレーヨン繊維、空気を多く含み保温性を保ってくれるアクリル繊維、ストレッチ性に優れたポリウレタン繊維が合わさった東レと共同開発した多機能素材に、カシミヤを配合したプラステのオリジナル素材を使用。冬に欠かせない機能性を備えながら、肌に触れた瞬間に感じる上質な柔らかさを実現しました。

◯1枚でも着られる完成度

繊細な糸で編み込むことによって、ほどよい透け感と、上質な滑らかさを実現。また、ウルトラストレッチの機能によって体の動きに合わせてフィットする心地よさも。レイヤリングアイテムとしてはもちろん、ほどよくゆとりのあるサイズ感、袖のシャーリングなどデザインにより1枚でも着用いただけるTシャツです。

■「ウォームリザーブカシミヤブレンド」シリーズ 商品ラインナップ◯ウォームリザーブカシミヤブレンド 2WAYネックT

「ウォームリザーブカシミヤブレンド 2WAYネックT」は、前後でクルーネックとVネックの2通りのデザインを楽しめる一枚です。

その日のスタイルやシーンに合わせてネックラインを変えられるため、ジャケットのインナーやレイヤードなど、さまざまなスタイリングで活躍します。

ウォームリザーブカシミヤブレンド2WAYネックT 4,990円（税込）

カラー：ダークグレー、ホワイト、ブラック

（左）クルーネック （右）Vネック◯ウォームリザーブカシミヤブレンド タートルネックT

「ウォームリザーブカシミヤブレンド タートルネックT」は、首元まで包み込むタートルデザインが、冬の装いに上品な印象を添える一着です。

グレーやホワイト、ブラックなどのベーシックカラーに加え、ホリデーコーデのアクセントとして華やかさを添えるワインカラーをラインナップしています。

ウォームリザーブカシミヤブレンドタートルネックT 4,990円（税込）

カラー： ダークグレー、ホワイト、ブラック、ワイン

■冬の贈り物にぴったりな、BOX入り仕様

「ウォームリザーブカシミヤブレンド」シリーズは、全アイテムはBOX入りで展開し、寒い季節に心まであたたまるギフトとしてもおすすめです。上質な素材感とベーシックなデザインは、世代を問わずプレゼントしやすく、自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。

「ウォームリザーブカシミヤブレンド」特集ページ：https://www.plst.com/jp/ja/special-feature/cashmere

【PLST（プラステ）について】

PLST（プラステ）は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリンググループのブランドのひとつです。人に会う、仕事に行く、外に出かける。プラステの服は、そんなさまざまなシーンを過ごす毎日に“きちんと”をくれる服として、お客様の日々の生活を豊かにします。着ている人を美しく見せる工夫にあふれたエッセンシャルウェアが揃います。

公式ウェブサイト： https://www.plst.com/jp/ja/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/plst_official/